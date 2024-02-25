منتخب السلة يواجه كوت ديفوار في ثالث مباريات التصفيات الأفريقية

يلتقي منتخب مصر الوطني الأول لكرة السلة، اليوم الأحد مع نظيره منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري .

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره كوت ديفوار في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة “76-61“ في أولى مباريات التصفيات الأفريقية، كما فاز على نظيره منتخب مدغشقر بنتيجة “97-66“ في ثاني المباريات.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم: “أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجيزاوي ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر“.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع: “كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر“.

وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2025.