عيسى ابو العلا فى قائمة افضل 10 لاعبين بالقارة السمراء لبطولة افريقيا للجولف

نجح نجم منتخبنا الوطنى للجولف للرجال عيسى ابو العلا فى وضع اسمه ضمن الكبار فى قائمة افضل 10 لاعبين لبطولة افريقيا الاولى لفردى الجولف التى أقيمت فى جنوب افريقيا بمشاركة 72 لاعبا هم النخبة بالقارة السمراء ويمثلون 25 دولة افريقية.

واحتل عيسى ابو العلا الترتيب العاشر فى البطولة التى استمرت على مدار اربعة ايام متتالية بعدما سدد 289 ضربة مسجلا ضربة واحدة فوق المعدل.

وقدم عيسى اداء متميزا امام نجوم الجولف الأفارقة خاصة فى اليوم الثانى الذى سجل خلاله 7 ضربات تحت المعدل ولكن لم يحالفه التوفيق فى النهائيات حيث سجل فى اليوم الثالث ضربة واحدة فوق المعدل وفى اليوم الرابع والاخير ثلاث ضربات فوق المعدل بعدما كان فى طريقه للتواجد فى احد المراكز الخمسة الاولى للبطولة.

كما نجح ثنائى المنتخب دين نعيم وحسن سعيد فى بلوغ النهائيات التى وصل اليها 40 لاعبا فقط حسب الترتيب النهائى للاعبين بعد انتهاء اليوم الثانى.

وجاء دين فى المركز 28 بينما احتل حسن سعيد المركز 31 فى الترتيب النهائى .

اما كأس البطولة فقد حصل عليه اللاعب الجنوب افريقى التين ميروى 13 ضربة تحت المعدل وتلاه بنفس عدد الضربات فى المركزين الثانى والثالث مواطناه كريستيان ماس وايفان فريستير.

واحتكم الثلاثى للعب حفرة فاصلة سجل خلالها التين ضربة واحدة تحت المعدل ليصبح اول بطل لبطولة افريقيا الاولى لفردى الجولف بينما سجل كريستيان معدل الحفرة ليحقق المركز الثانى بينما سجل ايفان ضربة واحدة ولكن فوق المعدل ليحل ثالثا بعد إثارة كبيرة فى ختام المنافسات.