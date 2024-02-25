شراكة بين بنك إن بوكس مصر وSWFT لتقديم حلول الدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت بنك إن بوكس مصرالشركة الرائدة في الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات غير التقليدية وشركة SWFT عن شراكتهما الإستراتيجية والتعاون المشترك في خطوة تستهدف إعادة تعريف مشهد الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق تقديم باقة متكاملة من الحلول المبتكرة وخدمات الدفع الإلكتروني للشركات .

ويهدف التعاون الإستراتيجي بين الشركتين إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية وتوفير حلول بنكية سلسة للشركات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، عن طريق حلول ذكية لإدارة التدفق النقدي، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي "مصر 2030 " وتقليل الإعتماد على النقد، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في إستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المالية.

ومن خلال شركة SWFT يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة فتح حسابات بنكية بسهولة، مما يسهل وصولها إلى الخدمات المالية من خلال عملية تسجيل سلسة وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح SWFT تحويلات مالية آمنة ومريحة، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراء المعاملات بسهولة وثقة. علاوة على ذلك، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من إمكانات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للشركات، وتمكينها من التحكم بشكل أكبر في النفقات وتزويد الموظفين بخيارات دفع مريحة.

وهنا يبرز دور شركة بنك إن بوكس مصر فى تقديم خدمة متقدمة لإصدار وإدارة البطاقات في بيئة آمنة للغاية ومتوافقة مع أعلي معايير الأمان للشبكات الدولية.

وتعقيبا على هذا التعاون ، قال أحمد بيومي، الرئيس التنفيذي لشركة SWFT: "اليوم، يسعدنا التعاون مع شركة بنك إن بوكس مصر، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل الخدمات البنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة. بفضل خبرة SWFT في الخدمات البنكية والتمويل، والتي تكملها كفاءة شركة بنك إن بوكس في إصدار و معالجة البطاقات، فإننا على استعداد لتقديم خدمات مبتكرة لتلبية إحتياجات عملائنا، فإن تعاوننا يضع معيارًا جديدًا للتميز في مجال التكنولوجيا المالية."

حيث تقدم خدمات SWFT للشركات مجموعة من المميزات المبتكرة المصممة لتلبية الاحتياجات والتحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. من تبسيط عمليات فتح الحساب إلى تمكين التحويلات المالية السلسة وتوفير الوصول إلى خيارات أسهل وأسرع وأكثر دقة إلى التمويل عن طريق (سويفت سكور) والذي يعمل على تحسين أداء التصنيف الإئتماني للشركات والعملاء، كما تعمل SWFT على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو في بيئة الأعمال الحالية. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا والرؤى المستندة إلى البيانات، تساعد SWFT الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين عملياتها المالية، وزيادة الكفاءة، والنمو.

ومن جانبه، أعرب باسم محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بنك إن بوكس مصر عن سعادته بالتعاون مع شركة SWFT، قائلًا: "نعتقد أنه من خلال توحيد الجهود مع SWFT، يمكننا إحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها الشركات شؤونها المالية. انها فرصة جديدة لشركة بنك إن بوكس مصر لتقديم مزيد من خدماتها للسوق المصري بالإعتماد على منصتها الإقليمية في مصر لخدمة الشركات والبنوك في المنطقة. كما يعد هذا التعاون الإستراتيجي إستكمالا لنجاحات الشركة فى تحقيق معدلات النمو بالسوق المصرية".

وتقدم شركة بنك إن بوكس باقة من الخدمات الرقمية تم تطويرها داخلياً بالشركة وذلك لتحقيق المرونة الكاملة في الخدمات المقدمة وتأكيد توافقها مع متطلبات العملاء وتقديمها بشكل سريع وأقل تكلفه، ومن بينها خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدءًا من تطبيقات الهاتف البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية وخدمات الترميز وخدمات أعرف عميلك الإلكترونية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الخدمات الأخرى ومنها إصدار ومعالجة البطاقات بكافة أنواعها سواء بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع وخدمات تشخيص البطاقات لحظيا سواء مركزيا أو من خلال الفروع. بالإضافة إلى نظم مكافحة الاحتيال بالذكاء الإصطناعي وتأمين المعاملات عبر الإنترنت.