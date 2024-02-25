إشاد خليجية بالخبرة المصرية في إدارة المسابقات للأولمبياد الخاص

احتتمت أمس مسابقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الخليجية لألعاب القوى للاولمبيا الخاص والتي اقيمت بسلطنة عمان بمشاركة 5 دول، هي عمان والامارات والبحرين وقطر والسعودية.

وأشادت اللجنة المنظمة برئاس محمد الراشدي رئيس الاولمبياد الخاص العماني بالخبرة المصرية في مجال نظم إدارة المسابقات من خلال الدكتور مصطفى شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة بالأولمبياد الخاص المصري، ومدير برنامج إدارة المسابقات.

حيث قدم شوقي نموذجا عملية في نظم إدارة المسابقات ووفق قواعد الالعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي ، الأمر الذى ساهم في إخراج المسابقة في صورة بديعة أشاد بها كل رؤساء الوفود الخليجية ، حيث انتظم الإعلان عن النتائج فور انتهاء المسابقات ، والتي اتسمت بالدقة والحرفية الشديدة

كما قام الراشدي بتقديم الشكر للرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلا تكريم كلا من الدكتو عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب والدكتور أشرف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات ، على الجهد الكبير الذي بذلاه وعلى امتداد اكثر من شهرين والتحضير لتلك المسابقة والحرص على ان تخرج في صورة رائعة وهو ما لمسه كل المتابعين لها خاصة الوفود الخليجية.

ووجه ايضا الشكر للمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي والدور الذى يلعبه في النهوض بأنشطة الاولمبياد الخاص بالمنطقة الأمر الذى جعلها تتصدر مناطق العالم السبع .