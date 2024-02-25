المركزي يطرح أذون خزانة بـ62 مليار جنيه.. اليوم

يصدر البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد 25-2-2024، أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 27 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

وزارة المالية طرحت 25 عطاء لأذون وسندات خزانة بقيمة 540.25 مليار جنيه خلال شهر فبراير، منها 16 عطاء سندات بقيمة 528 مليار جنيه و9 عطاءات سندات بقيمة 12.25 مليار جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة تخطط الحكومة من خلالها لاقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، لسداد المستحقات السابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.



