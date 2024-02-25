وزير الشباب والرياضة يشيد بمستوي الخدمات التي تقدمها المدينة الشبابية

في ختام جولته التفقدية بمحافظة بورسعيد..

د. أشرف صبحي يوجه ب:

استكمال تطوير المدينة والبدء فى انشاء حمام سباحة وكافتيريا وغرف خلع ملابس، وانشاء ١٨ محل تجارى بسور المدينة لخدمةرواد المدينة وأبناء المحافظة

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمستوي الخدمات التي تقدمها المدينة الشبابية، خلال جولته التفقدية لمحافظة بورسعيد برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المدينة الشبابية ببورسعيد تقدم خدمات متميزة للشباب في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المدينة تضم مرافق رياضية وثقافية واجتماعية على أعلى مستوى، مؤكداً حرص وزارة الشباب والرياضة على متابعة الأنشطة التي يتم تنفيذها في المدينة الشبابية، وتقديم الدعم اللازم لتطوير العمل بها، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المدينة الشبابية، وتعزيز دورها في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، ويعكس اهتمام الوزارة نحو تقديم أفضل الخدمات للشباب والنشء.

ووجه الدكتور أشرف صبحي باستكمال تطوير المدينة والبدء فى انشاء حمام سباحة وكافتيريا وغرف خلع ملابس، وانشاء ١٨ محل تجارى بسور المدينة لخدمةرواد المدينة وأبناء المحافظة.



رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة التفقدية كل من الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، اللواء اسماعيل الفار، مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية،احمد سعيد مدير عام المدن الشبابيه للقناه وسيناء، الدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة لتنميه الكوادر الرياضية، عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، محمد عبد العزيز مدير المدينة الشبابية ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.