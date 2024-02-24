تجربة طوارئ جزئية بمبنى القابضة للمطارات

كتب- :

فى إطار التأكيد على الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أى أحداث طارئة بالمقر الإدارى للشركة القابضة ‏للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، ومن أجل سلامة الأفراد والممتلكات والتأكد من عمل ‏أجهزة الإنذار بشكل سليم والتمرس على تنفيذ خطة الإخلاء عند الطوارئ- نظم قطاع الأمن بالشركة ‏القابضة تجربة إخلاء جزئى لمبنى الشركة. وتأتى هذه التجربة ضمن سلسلة تجارب إخلاء للوصول ‏للجاهزية التامة من جانب العاملين والقائمين على تنفيذ خطة الإخلاء.‏

وتضمنت التجربة بدء العاملين فى إخلاء المبنى فور سماع دوى الإنذار وتحديد مسارات الإخلاء حسب ‏مخارج الطوارئ المحددة بالخطة، وكذلك تحديد أماكن التجمع عقب الخروج من المبنى، وعدم العودة ‏للمكاتب لحين السماح والتأكد من استقرار الموقف.‏