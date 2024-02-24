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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تجربة طوارئ جزئية بمبنى القابضة للمطارات

بوابة الوفد الإلكترونية

 

كتب- : 

فى إطار التأكيد على الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أى أحداث طارئة بالمقر الإدارى للشركة القابضة ‏للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، ومن أجل سلامة الأفراد والممتلكات والتأكد من عمل ‏أجهزة الإنذار بشكل سليم والتمرس على تنفيذ خطة الإخلاء عند الطوارئ- نظم قطاع الأمن بالشركة ‏القابضة تجربة إخلاء جزئى لمبنى الشركة. وتأتى هذه التجربة ضمن سلسلة تجارب إخلاء للوصول ‏للجاهزية التامة من جانب العاملين والقائمين على تنفيذ خطة الإخلاء.‏

وتضمنت التجربة بدء العاملين فى إخلاء المبنى فور سماع دوى الإنذار وتحديد مسارات الإخلاء حسب ‏مخارج الطوارئ المحددة بالخطة، وكذلك تحديد أماكن التجمع عقب الخروج من المبنى، وعدم العودة ‏للمكاتب لحين السماح والتأكد من استقرار الموقف.‏

 

 

الجريدة الورقية