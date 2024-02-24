بالم هيلز يشعل المنافسة في دورى الجولف بالفوز بجولتين متتاليتين

اشعل فريق نادى جولف بالم هيلز المنافسة فى دورى الجولف للموسم الحالى 2023 / 2024 وذلك بعد فوزه بالجولة السادسة للمسابقة التى اقيمت على ملعبه ووسط جماهيره.

وتقدم فريق بالم هيلز للمركز الثانى بعدما رفع رصيده من النقاط الى 450 نقطة ليزيح فريق نادى مدينتى من أمامه ويبعده للترتيب الثالث بعد تألق لاعبيه برهان راتب ودينا ابو العلا وطارق عزمى وامال راتب وماجد عبد التواب ويسرى فؤاد وكريم حمامة وتيمور ابو الخير.

ونجح فريق بالم هيلز فى قلب الأوضاع بجدول المسابقة رأسا على عقب بعدما فرض سيطرته وفاز بجولتين متتاليتين الخامسة فى اليجريا والسادسة على ملعبه مقتحما حلبة المنافسة على اللقب بقوة مع المتصدر وحامل اللقب فى المواسم الثلاث الماضية سبورتنج ووصيف الموسم الماضى مدينتى لاسيما وانه مازال متبق على انتهاء الدورى ثلاث جولات اخرى.

ويعيش فريق بالم هيلز فى حالة معنوية مرتفعة هذا الموسم لاسيما بعد صعوده الى نهائى كأس مصر فى نسخته الاولى حيث ضرب موعدا مع اعرق نادى جولف فى الشرق الأوسط الجزيرة .

فى الوقت نفسه مازال فريق سبورتنج متربعا على القمة منفردا رغم حصوله على المركز الثالث فى الجولة الثالثة حيث ارتفع رصيده الى 480 نقطة لكنه اصبح مهددا بفقدان درع الدورى حيث الفارق بينه وبين الثانى بالم هيلز 30 نقطة فقط يمكن تعويضها والمؤكد ان الفريق السكندرى سيعيد ترتيب اوراقه قبل الجولة السابعة التى ستقام فى ملعب نادى جولف مرتفعات القطامية.

وبالمثل فريق مدينتى الثالث 440 نقطة الذى تراجع اداء لاعبيه بوضوح فى اخر جولتين وان كان امل المنافسة مازال قائما حيث الفارق بينه وبين سبورتنج 40 نقطة وان كان يحتاج بشدة للفوز بالجولة السابعة.

ويحتل المراكز من الرابع الى التاسع على الترتيب كل من نيو جيزة 350 نقطة واليجريا بنفس عدد النقاط والقطامية ديونز ثالث المسابقة فى الموسم الماضى 340 والجزيرة 330 نقطة وهو يضع كل تركيزه فى نهائى الكأس بعدما تقلصت فرصته فى المنافسة على لقب الدورى والسخنة 290 نقطة ومرتفعات القطامية 210 نقطة.