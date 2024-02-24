إيطاليا تسيطر على ميداليات الفردي بكأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

اختتمت منذ قليل منافسات الفردي الرجال ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري، والتي شهدت سيطرة لاعبو المنتخب الإيطالي لميداليات الرجال والسيدات.

وحصل على الميدالية الذهبية بفردي الرجال، لاعب المنتخب الإيطالي "توماسو ماريني" وذلك عقب تحقيق الفوز في المباراة النهائية على مواطنه "إدواردو لوبيري" بنتيجة 15-6 ليحصد توماسو الذهبية ويفوز لوبيري بالفضية.

وفاز "زيوي مو" لاعب المنتخب الصيني ببرونزية فردي الرجال وذلك عقب خسارته من "إدواردو لوبيري" في نصف النهائي فيما حقق أيضا "دانيل دوسو" لاعب منتخب المجر الميدالية البرونزية بعد خسارته في دور الأربعة من "توماسو ماريني".

وعلى صعيد السيدات، حققت البطلة "مارتينا فافوريتا" لاعبة المنتخب الإيطالي ذهبية فردي السيدات بعد فوزها على "لي كيفير" لاعبة المنتخب الأمريكي وصاحبة الفضية، في المباراة النهائية بنتيجة 15-13.

أما الميداليات البرونزية لفردي السيدات فحققتها "مارتينا سنجالا" بطلة إيطاليا بعد الخسارة من مواطنتها "مارتينا فافوريتا" بدور الأربعة، كما فازت "جاكولين دبروفيتش" بطلة أمريكا بالبرونزية عقب وصولها لنصف النهائي والخسارة من مواطنتها "لي كيفير".

ومن المنتظر أن تنطلق غدا فعاليات اليوم الأخير بالبطولة والذي سيشهد إقامة منافسات الفرق على صعيد الرجال والسيدات.

وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.