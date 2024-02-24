الأهلي والزمالك يتأهلان لنهائي كأس سوبر سيدات الطائرة

حجز الأهلي و الزمالك بطاقتي نهائي كأس سوبر الكرة الطائرة للسيدات ، وذلك بعد فوز الأهلي على الصيد بنتيجة 3-0 وبنفس النتيجة فاز الزمالك على سبورتنج في نصف النهائي .



و سيقام النهائي الذي سيشهد مواجهة قوية بين سيدات الأهلي و الزمالك، يوم الإثنين المقبل على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد أعلن أمس طرح تذاكر مباريات كأس السوبر للسيدات و الرجال عبر موقع تذكرتي.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت على نفس الصالة أيضا .