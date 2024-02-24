السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي والزمالك يتأهلان لنهائي كأس سوبر سيدات الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

حجز الأهلي و الزمالك بطاقتي نهائي كأس سوبر الكرة الطائرة للسيدات ، وذلك بعد فوز الأهلي على الصيد بنتيجة 3-0 وبنفس النتيجة فاز الزمالك على سبورتنج في نصف النهائي .


و سيقام النهائي الذي سيشهد مواجهة قوية بين سيدات الأهلي و الزمالك، يوم الإثنين المقبل على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد أعلن أمس طرح تذاكر مباريات كأس السوبر للسيدات و الرجال عبر موقع تذكرتي.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت على نفس الصالة أيضا .

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