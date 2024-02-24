Uber تحصل على رحلات رخيصة في أصعب الأسواق

تريد شركة Uber تسريع التوسع في السوق الأرخص ولكن من المحتمل أن تكون أكبر للمركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات في الهند، مما يزيد من التنافس طويل الأمد مع المزود المحلي Ola.

تحدث الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي يوم الخميس عن كيفية تجربة أوبر للخدمات بدءًا من الدراجات البخارية وحتى الدراجات النارية فيما أسماه "أصعب سوق له"، مما يوفر نموذجًا للتوسع في بلدان أخرى. كما طرح الرئيس التنفيذي فكرة خدمات الحافلات خلال محادثة على خشبة المسرح في بنغالور مع ناندان نيليكاني، الملياردير المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات إنفوسيس المحدودة.

وخسروشاهي زائر نادر لدولة آسيوية تمثل واحدة من أكبر أسواقه، خاصة بعد الانسحاب من الصين وجنوب شرق آسيا. حققت أوبر للتو أول أرباح سنوية لها، وهو ما يمثل علامة فارقة للشركة التي كافحت في بعض الأحيان لإحراز تقدم في الأسواق سريعة النمو في المنطقة. وفي الهند، كافحت كل من شركتي أوبر وأولا لتحقيق ربح ثابت في سوق سريعة النمو ولكنها حساسة للأسعار.

كان الرئيس التنفيذي هناك للاحتفال بالإعلان عن اتفاقية مهمة محتملة مع مبادرة تدعمها الحكومة.

وقعت شركة أوبر مذكرة تفاهم لاستكشاف الانضمام إلى الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية - أحد البرامج العديدة المدعومة من الدولة والتي أنشأتها إدارة مودي لمحاولة توحيد المعاملات والتمويل عبر الإنترنت. ومن الممكن أن تعزز العضوية المحتملة لزعيم خدمات نقل الركاب في الولايات المتحدة طموحات الهند لبناء بنية تحتية رقمية كاملة لدعم ما تتصوره من نمو سريع للاقتصاد عبر الإنترنت.

وتشمل الجوانب الرئيسية الأخرى للجهد الأوسع برنامج الهوية الرقمية الوطني المسمى Aadhaar وواجهة المدفوعات الموحدة، التي تتعامل من خلالها البنوك وشركات الإنترنت مع التجارة. تم تصميمه من الألف إلى الياء باستخدام بروتوكولات مفتوحة، والفكرة هي السماح للشركات الناشئة والشركات المحلية والشركات العالمية بالعمل على قدم المساواة.