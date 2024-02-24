هل يساعد الذكاء الاصطناعي في الدفاع ضد تهديدات الأمن السيبراني.. جوجل تكشف

يمكن للتطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تعزيز الدفاعات ضد التهديدات الأمنية في الفضاء الإلكتروني، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي.

وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستخدامات الشائنة المحتملة للذكاء الاصطناعي، قال بيتشاي إن أدوات الاستخبارات يمكن أن تساعد الحكومات والشركات على تسريع اكتشاف التهديدات الصادرة عن الجهات المعادية والرد عليها.

أضاف: "نحن على حق في القلق بشأن التأثير على الأمن السيبراني. لكن أعتقد أن الذكاء الاصطناعي، على عكس ما هو متوقع، يعزز دفاعنا في مجال الأمن السيبراني.

تتزايد هجمات الأمن السيبراني من حيث الحجم والتعقيد حيث تستخدمها الجهات الخبيثة بشكل متزايد كوسيلة لممارسة السلطة وابتزاز الأموال.



كلفت الهجمات السيبرانية الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 8 تريليون دولار في عام 2023 - وهو مبلغ من المقرر أن يرتفع إلى 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، وفقًا لشركة الأبحاث السيبرانية Cybersecurity Ventures.

وقال تقرير صدر في يناير من المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا ــ وهو جزء من GCHQ، وكالة الاستخبارات في البلاد ــ إن الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلا إلى زيادة تلك التهديدات، وخفض الحواجز أمام دخول المتسللين السيبرانيين، وتمكين المزيد من الأنشطة السيبرانية الضارة، بما في ذلك هجمات برامج الفدية.

"يساعد الذكاء الاصطناعي الأشخاص الذين يدافعون بشكل غير متناسب لأنك تحصل على أداة يمكن أن تؤثر عليه على نطاق واسع.



قال بيتشاي إن الذكاء الاصطناعي يعمل أيضًا على تقليل الوقت اللازم للمدافعين لاكتشاف الهجمات والرد عليها، موضحاً أن هذا من شأنه أن يقلل مما يعرف بمعضلة المدافعين، حيث يجب أن يكون المتسللون السيبرانيون ناجحين مرة واحدة فقط لمهاجمة النظام بينما يجب أن يكون المدافع ناجحًا في كل مرة من أجل حمايته.



وقال: "يساعد الذكاء الاصطناعي الأشخاص الذين يدافعون بشكل غير متناسب لأنك تحصل على أداة يمكن أن تؤثر عليه على نطاق واسع مقابل الأشخاص الذين يحاولون استغلالهم".

وأضاف: "لذلك، في بعض النواحي، نحن نفوز بالسباق".

أعلنت جوجل الأسبوع الماضي عن مبادرة جديدة تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي واستثمارات البنية التحتية المصممة لتعزيز الأمن عبر الإنترنت. قالت الشركة في بيان لها إن أداة مجانية مفتوحة المصدر يطلق عليها اسم Magika تهدف إلى مساعدة المستخدمين على اكتشاف البرامج الضارة – البرامج الضارة – بينما يقترح الكتاب الأبيض التدابير والأبحاث وينشئ حواجز حماية حول الذكاء الاصطناعي.

وقال بيتشاي إن الأدوات يتم استخدامها بالفعل في منتجات الشركة، مثل Google Chrome وGmail، بالإضافة إلى أنظمتها الداخلية.