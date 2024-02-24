جيف بيزوس وNvidia يدعمان الروبوت البشري بقيمة 2 مليار دولار

يستثمر جيف بيزوس وشركة Nvidia Corp وغيرها من الأسماء التكنولوجية الكبرى في الأعمال التجارية التي تعمل على تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع، كجزء من التدافع للعثور على تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي.

تجمع شركة Figure AI Inc. الناشئة - المدعومة أيضًا من OpenAI وMicrosoft Corp. - حوالي 675 مليون دولار في جولة تمويل تحمل تقييمًا ما قبل المال بحوالي 2 مليار دولار، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر هو خاص. ومن خلال شركته Explore Investments LLC، التزم بيزوس بمبلغ 100 مليون دولار. وتستثمر مايكروسوفت 95 مليون دولار، بينما تقدم كل من Nvidia وصندوق تابع لشركة أمازون 50 مليون دولار.



برزت الروبوتات كحدود جديدة مهمة لصناعة الذكاء الاصطناعي، مما سمح لها بتطبيق التكنولوجيا المتطورة على مهام العالم الحقيقي. في شركة فيجر، يعمل المهندسون على روبوت يبدو ويتحرك مثل الإنسان. وقالت الشركة إنها تأمل أن تتمكن آلتها، التي تسمى الشكل 01، من أداء وظائف خطيرة غير مناسبة للأشخاص، وأن تساعد تقنيتها في تخفيف النقص في العمالة.

وتشارك شركات التكنولوجيا الأخرى أيضا. ويضخ ذراع رأس المال الاستثماري لشركة Intel Corp 25 مليون دولار، بينما تقدم LG Innotek 8.5 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، تعهدت مجموعة سامسونج الاستثمارية بمبلغ 5 ملايين دولار. ومن بين الداعمين أيضًا شركات المشاريع Parkway Venture Capital، التي تستثمر 100 مليون دولار، وAlign Ventures، التي تقدم 90 مليون دولار.

ويشارك أيضًا صندوق ARK Venture Fund، حيث يستثمر 2.5 مليون دولار، بينما تستثمر Aliya Capital Partners 20 مليون دولار. ومن بين المستثمرين الآخرين تاماراك بمبلغ 27 مليون دولار؛ شركة Boscolo Intervest Ltd.، باستثمار 15 مليون دولار؛ وBOLD Capital Partners بمبلغ 2.5 مليون دولار.

شركة OpenAI، التي فكرت في وقت ما في الاستحواذ على شركة Figure، تستثمر 5 ملايين دولار. أفادت بلومبرج نيوز في يناير عن جولة التمويل، التي بدأت مع مايكروسوفت وOpenAI كمستثمرين رئيسيين. ساعدت هذه الأسماء الكبيرة في جذب تدفق الأموال من الكيانات الأخرى. يمثل مبلغ الـ 675 مليون دولار الذي تم جمعه زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ 500 مليون دولار الذي سعى إليه الشكل في البداية.

ورفض ممثلو شركة Figure ومستثمروها التعليق أو لم يستجبوا على الفور لطلبات التعليق.



يتوقع الأشخاص المطلعون على الأمر أن يقوم المستثمرون بتحويل الأموال إلى الشكل AI وتوقيع اتفاقيات رسمية يوم الاثنين، لكن الأرقام قد تتغير مع وضع التفاصيل النهائية. إن التقييم الذي يبلغ حوالي 2 مليار دولار هو عبارة عن أموال مسبقة، مما يعني أنه لا يأخذ في الاعتبار رأس المال الذي يجمعه الشكل.

في شهر مايو الماضي، جمعت شركة Figure 70 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة باركواي. وفي ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي بريت أدكوك: "نأمل أن نكون من أوائل المجموعات التي تقدم إلى السوق إنسانًا يمكن أن يكون مفيدًا بالفعل ويقوم بأنشطة تجارية".

كانت صناعة الروبوتات AI مشغولة في الآونة الأخيرة. في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة 1X Technologies AS النرويجية الناشئة المدعومة من OpenAI بجمع 100 مليون دولار. تعمل شركة Sanctuary AI ومقرها فانكوفر على تطوير روبوت يشبه الإنسان يسمى Phoenix. وتعمل شركة تيسلا على روبوت يسمى أوبتيموس، حيث وصفه إيلون ماسك بأنه أحد أهم مشاريعه.

تمتلك شركة Agility Robotics، التي دعمتها أمازون في عام 2022، روبوتات قيد الاختبار في أحد مستودعات متاجر التجزئة. بيزوس – ثاني أغنى شخص في العالم، وفقًا لتصنيف بلومبرج للمليارديرات – كان الرئيس التنفيذي لشركة أمازون حتى عام 2021 ولا يزال رئيسًا. ويقدر صافي ثروته بـ 197.1 مليار دولار.