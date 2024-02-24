هواوي تطيح بآبل كأكبر بائع للأجهزة اللوحية لأول مرة

استحوذت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز على المركز الأول في سوق الأجهزة اللوحية في الصين في الربع الرابع من العام الماضي، مما أطاح بمنافستها الأمريكية آبل من المركز الأول من حيث الشحنات الفصلية لأول مرة منذ بدء الإحصاءات في عام 2010، وفقا لما ذكره موقع "ييكاي". لأحدث البيانات.

وشكلت هواوي 30.8 في المائة من شحنات الأجهزة اللوحية في البلاد في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، بزيادة 9.6 نقطة مئوية عن العام الماضي، في حين تراجعت حصة أبل 6.7 نقطة مئوية إلى 30.5 في المائة، وفقا لتقرير صادر عن شركة معلومات السوق الأمريكية آي دي سي.

وتلاهما كل من Xiaomi وHonor وLenovo في المراكز الثالث والرابع والخامس بنسبة 9.4% و7.6% و7.2% من السوق على التوالي.

وقالت شركة IDC ومقرها ماساتشوستس إن بعض الشركات المصنعة استفادت من ازدهار التسوق عبر الإنترنت Double Eleven الذي حدث في نوفمبر لتقديم تخفيضات كبيرة لترويج المبيعات. لكن هذا أدى إلى خفض متوسط سعر الجهاز اللوحي بنسبة 2.5 بالمائة عن الربع السابق.

في العام الماضي، تباطأت مبيعات الأجهزة اللوحية في الصين بشكل ملحوظ بعد أن بلغت ذروتها خلال الوباء وأصبح المستهلكون أكثر وعيًا بالتكلفة. وقال التقرير بشكل عام، إن شحنات الأجهزة اللوحية تراجعت بنسبة 5.7% في الربع الرابع على أساس سنوي إلى 8.2 مليون وحدة، في حين انخفضت المبيعات السنوية بنسبة 4.5% إلى 28.7 مليون وحدة.

وقال جان مياو، كبير مديري الأبحاث في شركة IDC بالصين، إن الشركات المصنعة الرئيسية ستولي المزيد من الاهتمام هذا العام لتجربة المستخدم والتنمية المستدامة لعلاماتها التجارية. وسيركز المطورون على تحسين القدرات الأساسية لبرامج النظام، وتطبيق تكنولوجيا توليد الذكاء الاصطناعي، وإطلاق منتجات مدمجة على مستوى النظام.