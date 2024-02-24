X تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية من دون اشتراك

تعمل شركة X على طرح مكالمات الصوت والفيديو ببطء للمستخدمين الذين لا يدفعون مقابل خدمة الاشتراك المميزة التي كانت تُعرف سابقًا باسم Twitter Blue.

قد شارك إنريكي باراجان، مهندس الشركة، الأخبار على المنصة.

أطلقت الشركة هذه الميزة في البداية لمستخدمي iOS العام الماضي، مما منح المشتركين الذين يدفعون خيار الاتصال بأشخاص آخرين من خلال التطبيق، وكانت خطوة نحو جعل X هو تطبيق "كل شيء" الذي يريده Elon Musk. في وقت سابق من هذا العام، وصلت هذه الإمكانية إلى أجهزة Android، لكن القدرة على إجراء المكالمات ظلت مقتصرة على المشتركين المميزين فقط.

بحلول نهاية شهر يناير، قال Musk أن X ستجعل مكالمات الصوت والفيديو متاحة للجميع بمجرد أن تكون الشركة واثقة من قوتها. لا يزال يُطلب منا الاشتراك في X Premium حتى نتمكن من إجراء المكالمات عندما نضغط على أيقونة الهاتف في الرسائل المباشرة، ولكن أولئك الذين يحصلون على التحديث سيكونون قادرين على إجراء المكالمات حتى لو لم يكونوا مشتركين مدفوعين. وتقول صفحة دعم X الرسمية لهذه الميزة الآن أن جميع الحسابات قادرة على إجراء واستقبال المكالمات، على الرغم من أنه يجب أن يكون كلا الطرفين على اتصال عبر المراسلة المباشرة مرة واحدة على الأقل. في الماضي، قيل إن "المشتركين المميزين فقط هم من لديهم القدرة على إجراء مكالمات صوتية ومرئية".

بالإضافة إلى الإعلان عن طرح هذه الإمكانية، كشف باراجان أن المستخدمين سيتمكنون الآن أيضًا من تلقي المكالمات من كل شخص على التطبيق إذا أرادوا ذلك. تم تشغيل مكالمات الصوت والفيديو تلقائيًا لنا عندما تحققنا من قائمة إعدادات الرسائل المباشرة لدينا، والتي تم تكوينها بحيث يمكننا (لحسن الحظ) تلقي المكالمات من الأشخاص الذين نتابعهم فقط. نحن نرى بالفعل خيار "الجميع" هناك، على الرغم من أنه جاهز للاختيار من قبل مستخدمي X الأكثر جرأة.