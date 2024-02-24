بنك أبوظبي الأول: التعاون مع IBM يشكل مستقبل الخدمات البنكية في مصر

قال شعراوي محمد، رئيس قطاع التكنولوجيا في بنك أبوظبي الأول مصر، إن البنك يلتزم بتقديم خدمات متميزة لعملائه وتلبية احتياجاتهم المتطورة باستمرار، خصوصًا من خلال شراكاته المحورية؛ حيث تمكنه التكنولوجيا المتقدمة من IBM وخبرتها العميقة في هذا المجال من تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والاستفادة منها، حيث تعد الحلول الرقمية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته، مما يتيح له تقديم تجربة مصرفية فريدة ومصممة خصيصًا للمستهلكين في العصر الحالي.

أوضح محمد أن بنك أبوظبي الأول مصر يعمل بشكل وثيق مع شركة IBM لوضع معايير جديدة في القطاع المصرفي وتشكيل مستقبل الخدمات البنكية في مصر.

أشار إلى أنه من خلال قدرات التكامل المتاحة في حلول IBM Cloud Pak for Integration بالإعتماد على نظام Red Hat OpenShift، تمكّن بنك أبوظبي الأول مصر من ربط التطبيقات الخاصة به بسرعة وكفاءة. ويعمل البنك على تطوير واستخدام وإدارة واجهات برمجة التطبيقات بسلاسة، مع ضمان حركة مرور آمنة للبيانات واعتماد بنية مبنية على الأحداث، مما يجعله في طليعة الابتكار في المجال.

أكد أن التعاون بين بنك أبوظبي الأول مصر و شركة IBM علامة بارزة في القطاع المصرفي، حيث يستعرض قدرات التحول الرقمي وإمكاناته. ويهدف التعاون الى إعادة تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في مصر، ووضع معايير جديدة للتميز، بالإضافة إلى إلهام المؤسسات المالية الأخرى للبدء في رحلاتها التحويلية.