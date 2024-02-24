سعد توما: منصة watsonx تمكن المبتكرين في الذكاء الاصطناعي

قال سعد توما مدير عام شركة IBM للشرق الأوسط وإفريقيا إن منصة watsonx المفتوحة للابتكار والعمل مع البيانات الموثوقة، عبارة عن 3 منصات watsonx.ai و watsonx.data وwSatsonx.governance جميعها موجهة للاستخدامات التجارية، وتمكين كل المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي.

أضاف توما خلال احتفال الشركة بالعيد السبعين على تواجدها في مصر، بندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على تطور المؤسسات، أن حاليا هناك ما يقرب من 1000 برنامج تجريبي يعمل على watsonx من بينها برامج داعمة لقطاعات الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء وتحديث التطبيقات. كما استفادت من المنصة هيئات دولية كبرى مثل نادي إشبيلية لكرة القدم، بطولة ويمبلدون للتنس، بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، والأكاديمية الأمريكية المنظمة لمسابقة الجراميز للموسيقى والغناء.

تابع أنه إلى جانب ذلك، حرصت IBM على قيادة تحالف للذكاء الاصطناعي مع Meta وأكثر من 75 عضواً لخلق مجتمع من منشئي التكنولوجيا والمطورين، الذين يتعاونون لتطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول المعتمد على الابتكار المفتوح، مع وضع حواجز الحماية المناسبة.

