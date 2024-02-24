الجمعية العمومية للاتحاد العربي للووشو كونغ فو تعتمد جدول الأعمال بالإجماع

عقد الاتحاد العربي للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في مدينة الحمامات بتونس على هامش البطولة العربية السادسة للشباب والناشئين للووشو كونغ فو للساندا والأساليب المقامة خلال الفترة من 22 حتى 26 فبراير الجاري.

واكتمل النصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية للاتحاد العربي للووشو كونغ فو بحضور 13 دولة من الدول العربية الأعضاء وهم مصر، تونس، الأردن، السعودية، اليمن، الكويت، المغرب، ليبيا، سوريا، لبنان، العراق، الجزائر، موريتانيا بحضور ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية.

وقام الأردني محمد العجارمة الأمين العام للاتحاد العربي للووشو كونغ فو بعرض تقرير النشاط عن الفترة الماضية والذي تضمن إقامة البطولات العربية خلال العامين 2022 و 2023 وإقامة دورات المدربين والحكام العربية واعتماد الحساب الختامي والنظر في خطة نشاط الاتحاد خلال الفترة القادمة.

وتلقت الجمعية العمومية طلبات الدول الأعضاء في استضافة البطولات العربية والموافقة على تشكيل اللجان بالاتحاد العربي وحضر الجمعية العمومية اللواء على القرقاري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشوكونغ فو ممثل عن مصر وتشكلت لجنة صياغة محضر الجمعية العمومية برئاسة التونسي الأستاذ محمد العادل زهرة ومن مصر الدكتور أحمد السيد عبدالحميد والاستاذ شريف عبدالحميد.