انطلاق منافسات الأدوار النهائية بكأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة بمشاركة حمزة وطلبة

انطلقت صباح اليوم السبت منافسات الأدوار النهائية لفردي الرجال والسيدات ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري.

وبدأت منافسات اليوم بمباريات فردي السيدات بداية من دور الـ64 الرئيسي في تمام الثامنة صباحًا فيما تقام منافسات الرجال في العاشرة إلا الثلث وتستمر حتى المباريات النهائية مساء اليوم.

وتشهد منافسات اليوم مشاركة كل من عبدالرحمن طلبة ومحمد حمزة على صعيد الرجال حيث سيواجه طلبة نظيره بطل هونج كونج "تشون ين ريان" فيما سيواجه حمزة بطل هونج كونج "نيكولاس ادوارد" في دور الـ64 الرئيسي.

وكان طلبة قد تمكن من التأهل لدور الـ64 الرئيسي وذلك بعد مشواره بالأمس وتأهله من دور المجموعات ثم الفوز على بطل بريطانيا "جوي دوناجوي" بنتيجة 15-8 في دور الـ128 والانتصار على بطل الولايات المتحدة "تشارلس أورسلير" في دور الـ64 التمهيدي بنتيجة 15-9.

أما حمزة فقد تأهل للعب في الدور الرئيسي مباشرةً لاحتلاله المركز الثالث في تصنيف البطولة حيث يتأهل أول 16 لاعبا في تصنيف البطولة مباشرةً لدور ال 64 الرئيسي.

وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني إلى تنظيم بطولة عالمية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية عالمية حيث يرأس البطولة أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.