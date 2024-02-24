هواوي تطلق شاحنًا لاسلكيًا رأسيًا جديدًا بقدرة 80 واط

قامت هواوي بتوسيع مجموعتها من ملحقات الشحن بشاحن لاسلكي جديد قادر على توفير ما يصل إلى 80 واط من الطاقة.

إنه يعمل مع معظم هواتف Huawei ويتوافق أيضًا مع الأجيال القليلة الأخيرة من أجهزة iPhone. دعونا نتعمق في مواصفاته هنا.



هواوي شاحن لاسلكي عمودي (80 واط)



سيكون الشاحن متاحًا بلونين: الأبيض الرملي الفضي والرمادي السج. ويتميز بتصميم مزدوج الملف، مما يسمح للمستخدمين بوضع أجهزتهم المتوافقة إما أفقيًا أو رأسيًا للشحن.

يتضمن تصميم الشاحن ارتفاعًا مرئيًا بمقدار 60 درجة ولوحة زجاجية حساسة للضوء على شكل مدرج بيضاوي.

ولمعالجة إدارة الحرارة أثناء جلسات الشحن عالية الطاقة، قامت هواوي بدمج نظام تبريد الهواء ثلاثي الأبعاد.

تشتمل قاعدة الشاحن على مجاري هواء ثلاثية الأبعاد لتبديد الحرارة بعيدًا عن كل من الشاحن والهاتف.

كميزة أمان إضافية، يتضمن الشاحن اكتشاف الأجسام الغريبة (FOD). مع هذه الميزة الموجودة على اللوحة، إذا تم اكتشاف أي أشياء معدنية مثل المفاتيح أو العملات المعدنية أثناء الشحن، فسوف ينبه مؤشر LED الوامض المستخدم.

علاوة على ذلك، كما ذكرنا سابقًا، يعمل الشاحن مع العديد من الأجهزة المختلفة. وهنا تفصيل:

الأجهزة المتوافقة:

الهواتف: يدعم الشاحن مجموعة واسعة من موديلات هواوي الحديثة بما في ذلك سلسلة Mate 60 وMate 50 وMate 40 وP60 وP50 وP40 وP30. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع أجهزة سلسلة iPhone 13 و14 و15.

الأجهزة اللوحية: هواوي ميت باد برو 10.8

سماعات الأذن: يعمل الشاحن مع موديلات Huawei FreeBuds المختلفة، بما في ذلك FreeBuds Pro وFreeBuds Pro 2 وFreeBuds Pro 2+ وFreeBuds Pro 3 وFreeBuds 3 وFreeBuds 4 وFreeBuds 5.

السعر والتوافر

لسوء الحظ، لم تشارك Huawei تفاصيل الأسعار الخاصة بالشاحن اللاسلكي الرأسي الجديد سريع الشحن من Huawei (بحد أقصى 80 واط). للحصول على مرجع محتمل لنقطة السعر، يتوفر الشاحن اللاسلكي العمودي الحالي بقدرة 50 واط من Huawei حاليًا مقابل 300 يوان. لذلك، يجب أن يكون سعر الشاحن الجديد أعلى من هذا.