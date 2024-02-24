Nvidia تحدد هواوي كأفضل منافس لأول مرة في مجال التسجيل

تفتح شركة Nvidia (NVDA.O) علامة تبويب جديدة تحدد شركة Huawei كأكبر منافس في عدة فئات، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي، وذلك لأول مرة في ملف مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وقالت الشركة ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، إن شركة هواوي الصينية تنافس في توريد الرقائق المصممة للذكاء الاصطناعي مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات المعالجة المركزية (CPUs) ورقاقات الشبكات. حددت الشركة أيضًا شركة Huawei كشركة خدمات سحابية تصمم أجهزتها وبرامجها الخاصة لتحسين حوسبة الذكاء الاصطناعي.

ورفضت نفيديا التعليق يوم الخميس.

قامت شركة Huawei بتطوير سلسلة رقائق Ascend كمنافس لخط رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia. المنتج الرئيسي للشركة الصينية، شريحة 910B، هو المنافس الرئيسي لشريحة A100 من Nvidia، والتي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات تقريبًا.

ويقدر المحللون أن قيمة سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين تبلغ 7 مليارات دولار.

في العام الماضي، ذكرت رويترز أن شركة البحث الصينية العملاقة بايدو قدمت طلبًا لشراء الرقائق مع شركة هواوي قبل القواعد الجديدة المتوقعة على نطاق واسع من قبل الحكومة الأمريكية التي شددت القيود على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة المصدرة إلى الصين.

المنافسون الآخرون الذين أشارت إليهم Nvidia يشملون Intel (INTC.O)، يفتح علامة تبويب جديدة، Advanced Micro Devices (AMD.O)، يفتح علامة تبويب جديدة، Broadcom (AVGO.O)، يفتح علامة تبويب جديدة، وQualcomm (QCOM.O)، يفتح علامة تبويب جديدة. وحددت شركة الرقائق أيضًا العديد من شركات الحوسبة السحابية الكبيرة مثل Amazon.com (AMZN.O)، وتفتح علامة تبويب جديدة، وMicrosoft (MSFT.O)، وتفتح علامة تبويب جديدة

ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 14٪ في التعاملات المبكرة بعد ظهر يوم الخميس بعد أن أصدرت الشركة توقعات الإيرادات التي تجاوزت التقديرات المتفق عليها مع استمرار الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي.