انطلاق سباق Hyde Park Run بمشاركة 1000 متسابق استعدادات ماراثون القاهرة

تحت رعاية وزارة الشباب و الرياضة

تم تنظيم سباق Hyde Park Run في Hyde Park compound بالتجمع الخامس ٢٠٢٤ ، بالتعاون بين الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وفريف Cairo Runners بمشاركة أكثر من ١٠٠٠متسابق من جميع المحافظات.

تأتي هذه الفعالية الرياضية ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز النشاط الرياضي وتعزيز اللياقة البدنية في المنطقة. ويعتبر مجمع Hyde Park المكان المثالي لاستضافة هذا الحدث الرياضي، حيث يتمتع بمساحات خضراء و بحيرات صناعية و بمسارات رائعة تجذب العديد من عشاق الرياضة والجري.

قدم المشاركون في السباق أداءً ممتازًا وروحًا رياضية عالية، حيث تنافسوا على مسافة ٥ كيلو متر .

وعبّر المشجعون الذين حضروا الحدث عن دعمهم وتشجيعهم الكبير للمتسابقين، حيث قاموا بتشكيل جدران بشرية حول المسار لمؤازرة الرياضيين وتحفيزهم.

تعتبر هذه الفعالية الرياضية من المحطات الهامة استعدادا لماراثو القاهره الجمعه القادمه

إن نجاح هذا الحدث الرياضي يعكس الاهتمام المتزايد باللياقة البدنية والصحة في مجتمعنا، ويشجع الشباب على ممارسة النشاطات الرياضية والمشاركة في فعاليات مماثلة في المستقبل.

حضر اليوم الدكتورة دينا صالح ممثلا عن الاداره العامة للسياحه و الفاعليات الرياضية بوزاره الشباب والرياضه عبد الله حسين مدير السياق و العديد من والمهتمين برياضه الجري