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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

محنة سكان رفح مستمرة مع تكثيف إسرائيل للهجمات

غزة
غزة

كان الناس في منطقة رفح بقطاع غزة يزيلون الأنقاض والحطام، بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية سبعة مواقع في البلدة الحدودية الجنوبية.

وأصيب مسجد ومبنى سكني مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ويتكدس نحو 1.5 مليون من سكان غزة في المنطقة، معظمهم نزحوا من أجزاء أخرى من القطاع بسبب الحرب المستمرة.

قالت مروة أبو موسى وهي تزيل الأنقاض في منزلها، وتضررت العديد من المباني في مخيم شابور للاجئين المزدحم، المسجد الذي قصفوه دمر الحي بأكمله.

 أسقطوا قذيفتين علينا هنا في الشابورة، والشابورة مكتظة حقا بالناس والنازحين،  وماذا يفترض أن يفعل أولئك الذين لديهم أطفال.

تجمع المشيعون بجوار الجثث وبكوا أمام مستشفى أبو يوسف النجار بينما كانوا ينتظرون دفن الجثث. بدأت الحرب عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر ، مما أسفر عن مقتل حوالي 1,200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

ويعتقد أن نحو ربع نحو 130 أسيرا ما زالوا محتجزين قد لقوا حتفهم، وردا على ذلك، ألحقت إسرائيل أضرارا بجزء كبير من الأراضي الفلسطينية.

وتقدر وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 29 ألف فلسطيني قتلوا.


 

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