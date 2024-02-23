الاتحاد الأوروبي يلاحق TikTok لعدم حماية الأطفال

يحقق الاتحاد الأوروبي مع شركة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين TikTok لاحتمال فشلها في حماية الأطفال والخصوصية في تطبيق مشاركة الفيديو الشهير الخاص بها.

فتحت مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عدة تحقيقات في TikTok بشأن تصميمها الإدماني والإخفاقات المزعومة في حماية الأطفال بموجب قواعد الإشراف على المحتوى الخاصة بالكتلة، قانون الخدمات الرقمية (DSA).

ويعد التحقيق بمثابة اختبار لسلطات بروكسل الجديدة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بموجب القانون، الذي يتطلب من المنصات مكافحة المعلومات المضللة والمحتوى الضار على خدماتها. يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 6 بالمائة من الإيرادات العالمية للشركة.

وقال مفوض السوق الداخلية تييري بريتون على موقع X إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تشتبه في أن تطبيق مشاركة الفيديو الشهير قد انتهك قواعد حماية الأطفال. وأشار إلى المشكلات المتعلقة بالتصميم الذي يسبب الإدمان وحدود وقت الشاشة، و"تأثير ثقب الأرنب"، وأنظمة التحقق من عمر المستخدمين وإعدادات الخصوصية الافتراضية.

وسينظر التحقيق أيضًا في الفشل المحتمل في الالتزام بالشفافية أمام الباحثين والجمهور بشأن الإعلانات على المنصة.

التحقيقات لا تشكل مخالفات. يمكن أن تؤدي إلى عقوبات إذا خلصت خدمات الاتحاد الأوروبي إلى أن TikTok انتهكت القانون.

يتعين على المنصات الكبيرة جدًا عبر الإنترنت مثل TikTok الالتزام بقواعد الإشراف على المحتوى الجديدة لمحاربة المنشورات غير القانونية والضارة. وعليهم أيضًا الحد من عدد من المخاطر المجتمعية الرئيسية بما في ذلك الآثار السلبية على الصحة العقلية والقصر.

أُمرت شركة TikTok في نوفمبر بأن تشرح للجنة ما كانت تفعله لحماية الأطفال على منصتها، خاصة فيما يتعلق بالصحة العقلية والجسدية. وطُلب منها بشكل منفصل تقديم تفاصيل حول كيفية تعاملها مع المحتوى غير القانوني والسماح للباحثين بالوصول إلى البيانات.

وقال تطبيق مشاركة الفيديو، المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية Bytedance، في وقت سابق إنه أحصى ما متوسطه 125 مليون مستخدم نشط شهريًا في أوروبا.

والشركة هي الشركة الثانية التي تخضع لتحقيق بعد أن استهدفت المفوضية الأوروبية شركة X في ديسمبر بسبب انتشار محتوى غير قانوني وضار في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مورجان إيفانز، المتحدث باسم الشركة: "لقد كانت TikTok رائدة في الميزات والإعدادات لحماية المراهقين وإبقاء الأطفال دون سن 13 عامًا خارج المنصة، وهي القضايا التي تتصارع معها الصناعة بأكملها". وأضاف: "سنواصل العمل مع الخبراء والصناعة للحفاظ على أمان الشباب على TikTok، ونتطلع إلى أن تتاح لنا الآن الفرصة لشرح هذا العمل بالتفصيل للمفوضية".