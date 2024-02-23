رئيس لجنة حكام كأس العالم للسلاح: مصر أفضل الدول تنظيماً للبطولات والمنافسة بكأس العالم شرسة

أشاد بابا توريه رئيس لجنة الحكام بكأس العالم لسلاح الشيش بالتنظيم المبهر لكأس العالم في مصر مؤكدا أن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني بذل مجهود خرافي لخروج البطولة بهذا الشكل العالمي الذي نراه خاصةً في ظل الخبرة الكبيرة للجنة المنظمة للبطولة برئاسة أحمد الميداني وذلك بعد تنظيم العديد من البطولات العالمية في مصر.

وقال توريه أن البطولة تشهد منافسة شرسة تليق بالتنظيم الرائع للبطولة مؤكدا انه شاهد منافسات قوية للغاية وخاصة انها الفرصة الأخيرة لحسم التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأضاف توريه أن قوة المنافسة في البطولة لا تؤثر سلبا علي التحكيم موضحا أنه ليس قلقا من وجود أخطاء تحكيمية حيث أن جميع الحكام في البطولة على أتم استعداد لهذا الحدث العظيم.

وأشار توريه إلى أن قوة المنافسة في كأس العالم ستكون اعداد جيد للحكام وستضعهم في محاكاة قوية قبل أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024”.

وتستضيف مصر كأس العالم لسلاح الشيش أخر محطات قطار التأهل لأولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 22 الى 26 فبراير الحالي، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة بواقع 224 لاعبا على صعيد الرجال و172 لاعبة على صعيد السيدات يمثلون 52 دولة مختلفة وهم : الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.