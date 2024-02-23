الاندماج فى المجتمع الدراسي.. تعرف على أبرز مشاكل الطلاب المصريين فى إيطاليا

أعرب بعض الطلاب المصريين عن المشاكل والصعوبات التي تواجههم من ناحية المسار التعليمي في كافة مراحل التعليم المختلفة والتعامل مع الزملاء في المدارس الإيطالية.

وأوضح البعض أن المشكلة ليست في مقدار ما يدرس في المدرسة ولكن المشكلة على مدار اليوم الدراسي في التواصل الاجتماعي مع الآخرين لكونهم يحملون جنسية أخرى.

وأضاف أحد الطلاب أنا لا أذهب إلى الفصل لملء دفتر أو كتاب دون فهم، لكن للاندماج أيضا في تعلم عادات وتقاليد وثقافة المجتمع الإيطالي وإيجاد الفرصة لأكون شخصا منتجا في إيطاليا، والدليل على ذلك وجود فئات كثيرة في جميع المجالات ويحملون جنسيات مصرية وعربية.

كما أضافت طالبه عندما أدخل الفصل، أشعر بالقلق بشأن عدم زرع الحماس بداخلي كوني طالبة مصرية أو عربية وانتمى لعادات وتقاليد وثقافة مختلفة رغم أني ولدت ونشأت في إيطاليا، وأدرس في المدارس الإيطالية منذ الصغر، وبسبب أني أتحدث بلغتين وهي اللغة العربية والإيطالية فاعتبرها بعض المعلمين سببا رئيسيا في عدم القدرة على الاستيعاب وكيفية استرداد المواد الدراسية في المنزل، وتريد من المعلمين على إيجاد حلول وكيفية التواصل مع هؤلاء الطلاب لجعلهم مستقلين، وخلق مناخ إيجابي لهم.

وقال إحدى أولياء الأمور هدفنا ليس التأكد من أنهم يتعلمون في الفصل الدراسي فقط، ولكن أيضا عندما يغادرون مدرستهم وينتهون من مراحل التعليم أن يكونوا من ضمن فئات المجتمع الإيطالي العطاء بلا حدود.

وأشار بعض الآباء والأمهات الذين يعانون من هذه المشاكل التي تواجههم في مراحل التعليم المختلفة، أن الطلاب تكون لديهم ذكرى سلبية عن الدراسة خارج البلاد، ويتمنون تعليم الأجيال الجديدة وزرع الأمل والحلم في عالم أفضل، علما بأن أكثر من ثلث المصريين بالخارج مقيمون في الدول العربية لا تواجههم هذه المشاكل، ولكن أغلب المشاكل تواجهها الجالية المصرية والعربية في الدول الأوروبية بسبب اختلاف اللغة والعادات والتقاليد.

وبسؤال أحد أولياء الأمور عن طريقه إيجاد حل لهذه المشاكل، فقالت في بداية الأمر كنت أجد صعوبة في مناقشة أبني وعمل الواجبات المدرسية في المنزل لكن بعد فترة وجيزة بدأت التعلم مع أبني وقمت باستغلال هذه الفرصة لتعلم اللغة الإيطالية.

وأخيرا طالبوا أولياء الأمور من الجهات المختصة أن تراعي متطلبات الطلاب حاملين الجنسيات الأخرى بعدم وضع الطالب في صعوبات لعدم الفهم الصحيح لهم في ممارسة الدراسة داخل المدرسة بسبب تعلمه لغة أخرى ومساواته بأي طالب يجد صعوبة في حلول الواجبات المدرسية.