Threads تطرح ميزات جديدة.. حفظ المسودات والتقاط الصور داخل التطبيق

يقوم Meta حاليًا باختبار بعض إمكانيات Threads، والتي يصفها آدم موسيري، رئيس Instagram، بأنها بعض الميزات "الأكثر طلبًا" للشبكة الاجتماعية. إحدى هذه الميزات التجريبية هي القدرة على حفظ المسودات. سيتمكن المستخدمون بسهولة من حفظ المنشور الذي كتبوه كمسودة يمكنهم تحريرها ونشرها لاحقًا عن طريق التمرير لأسفل على شاشة أجهزتهم المحمولة. عندما تكون هناك مسودة محفوظة، تقوم قائمة التطبيق الموجودة أسفل الشاشة بتمييز رمز النشر. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يمكنهم حفظ مسودة واحدة فقط، وليس من الواضح ما إذا كانت Meta لديها خطط لمنح المستخدمين القدرة على حفظ المزيد.

بالإضافة إلى المسودات، تقوم Meta أيضًا باختبار كاميرا داخل التطبيق. فهو يفتح كاميرا الهاتف المحمول من داخل Threads نفسه، بحيث يمكن للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم بسهولة أكبر. ونشر مارك زوكربيرج، رئيس ميتا، منشورًا على الخدمة مع صورة قال إنها التقطت باستخدام الكاميرا الجديدة داخل التطبيق التي تختبرها الشركة.

أخبرنا Meta أن هذه اختبارات أولية للميزات التجريبية، مما يعني أنها قد تخضع للكثير من التغييرات قبل أن تحصل على إصدار واسع، وهي متاحة فقط لعدد صغير من الأشخاص. خلال الشهر الماضي، بدأت Meta أيضًا في اختبار ميزة الإشارة المرجعية لـ Threads التي تتيح للمستخدمين حفظ المنشورات التي يمكنهم الرجوع إليها لاحقًا. وتقوم الشركة بتجربة نسختها من المواضيع الشائعة على Threads أيضًا، إلى جانب القدرة على إنشاء منشورات مشتركة بين Threads وFacebook.