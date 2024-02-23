نميرة نجم و ياسمين موسي في ضيافة سفير مصر بهولندا

في ليلة للدبلوماسية المصرية في لاهاي أقام السفير حاتم عبد القادر سفير مصر في هولندا وحرمه د.رانيا أبو العلا حفل عشاء في دار سكن السفير المصري بلاهاي علي شرف السفيرة د. نميرة نجم محامي فلسطين امام محكمة العدل الدولية ، و المستشارة د. ياسمين موسي ممثل الحكومة المصرية في مرافعتها امام محكمة العدل الدولية بلاهاي و المستشار القانوني لوزير الخارجية المصري ، وذلك مساء أمس ، و قد ألقي السفير كلمة بهذه المناسبة هنئ فيها السفيرة و المستشارة.

وأثني علي دورهما في الدفاع القانوني عن القضية الفلسطينية بإسم حكومة فلسطين و باسم الحكومة المصرية ، وأشار كدبلوماسي و قانوني بقوة ورصانة المرافعتين و شرحها الوافي والموجز و الموثق للحق الفلسطيني ، و الأداء الفاخر للدبلوماسيات المصريات ، و عبر عن سعادته ان يكون سفيرا لمصر في هذه اللحظات التاريخية في لاهاي ، و أشار انه اثناء حضوره في قاعة محكمة العدل الدولية وقائع الجلسة الأولي للمحكمة كان فخورا بمرافعة السفيرة نميرة نجم باسم فلسطين ، و عاد به شريط الذكريات الممتد للتسعينات القرن الماضي و تذكر في شبابه عندما كان يدرس مع السفيرة نميرة نجم صديقته وزميلته ودفعته في الوزارة الخارجية المصرية الماجستير في القانون في لندن ، و لم يخطر في ذهنهما في ذلك الوقت أن تجمعهم قاعة محكمة العدل الدولية هو كسفير لمصر في لاهاي و هي كمحامي عن القضية الفلسطينة أما المحكمة .



وأضاف السفير حاتم عبد القادر أن الثابت و الثقة والكفاءة في أداء السفيرة نميرة نجم اثناء مرافعتها لم يكن وليد خبراتها الدبلوماسية و القانونية كمحامي دولي فقط ،وسابق وقوفها امام المحكمة في قضية تشاجوس و لكن ورائه دافع شخصي وهو ايمانها بعدالة مناصرة القضية الفلسطينية ليست كدبلوماسية و قانونية خبيرة قانون دولي و لكن كفتاة مصرية قادمة من بيت سياسي وقانوني وعائلة مصرية تمثل الشعب المصري وتاريخ مصر الداعم للقضية الفلسطينية فجاءت مرافعتها من القلب مباشرة .



واشاد السفير حاتم بمرافعة د.ياسمين موسي وأدائها في عرضها الشامل المتقن الموجز لوجهة نظر المصرية في قضية الرأي الاستشاري لعدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين أمام المحكمة ، و ان عدد من الزملاء و السفراء حتي ابنته اتصلت به عقب المرافعات لتشكره علي هذا الاداء الفاخر لدبلوماسيات المصرية .



وعبرت د.السفيرة نميرة نجم بشكل خاص عن قمة سعادتها ان تساهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية و يتم إختيارها كمحامي فلسطين و بإسم دولة فلسطين وان تكون المصرية والعربية و المسلمة الوحيدة ضمن ٨ محاميين الذين تم إختيارها في فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية ، و اعتبرت ان هذا الحدث افضل شئ حققته طوال حياتها ومسيرتها المهنية كدبلوماسي ومحام و خبير دولي في القانون، لانه جاء معبرا عن ماتربت هي عليه و كل أسرة في مصر من نصرة ونجدة الشعب الفلسطيني في محنته منذ النكبة وبداية الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ، و انها خطوة في الإتجاه الصحيح بإستعمال الادوات القانونية المتاحة كوسيلة ضغط سياسي لتحرير فلسطين من الإحتلال وإستعادة القدس العربية .



واضافت ان لديها مصدر سعادة مضاف ان يظهر جيل الثاني من القانونيين بالوزارة علي هذا المستوي من الاداء القانوني و الدبلوماسي والاحترافي ، وانها بصفة شخصية وقانونية سعيدة بمهارات المستشارة د.جاسمين موسي في شرح الوافي وعرض وجهة نظر مصر القانونية والسياسية الثابته تجاه القضية الفلسطينية ، و أن المفاجأة الحقيقة ليست القدرات الفنية والقانونية لياسمين موسي التي تعلمها مسبقا فقط ، ولكن في ترك مساحة جديدة للشباب الدبلوماسيات المصرية ، و بتفعيل قوة نصف المجتمع المعطل في ان يثبتن جدراتهن وتفوقهن عندما يسمح لهم بذلك ليصبحوا رصيدا إضافيا لقوة مصر الناعمة ، كما شكرت السفير حاتم عبدالقادر المحارب الصامت و الجندي المجهول علي جهود السفارة المصرية في لاهاي في إيصال رسالة مصر للمحكمة وللعالم .

وشكرت المستشارة د. جاسمين موسي سامح شكري وزير الخارجية علي منحها الثقة في ان تكون صوت مصر في هذه القضية امام محكمة العدل الدولية و فريق زملائها في الوزارة التي ساعدوها في إعداد المذكرات و المرافعة امام المحكمة والسفارة المصرية في لاهاي ، و السفيرة د.نميرة نجم علي دعمها المستمر لها منذ دخولها الوزارة و أشارت الي حقيقة انها المثل الاعلي لها و لزميلاتها بالوزارة .



و قد حضر العشاء محمد سمير سكرتير ثاني من السفارة المصرية في لاهاي وزوجته نهله محمود .

الجدير بالذكر ان السفيرة د. نميرة نجم عملت بالسفارة المصرية في لاهاي كسكرتير ثالث ، كما ان المستشارة د. ياسمين موسي عاشت فترة من حياتها في لاهاي فهي تنتمي الي عائلة دبلوماسية فوالدها السفير السابق عبدالرحمن محمد موسي كان يعمل دبلوماسيا بالسفارة المصرية بهولندا (يعمل الآن مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية) ، وهي متزوجة من المحامي طارق بدوي ، و أخوها محمد موسي يعمل دبلوماسيا بدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية المصرية .

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