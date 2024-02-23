104 شهداء و160 مصابًا جراء 10 مجازر ارتكبها الاحتلال في آخر 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية الفلسطينية، ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت الوزارة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ 7 أكتوبر.

الرئاسة الفلسطينية ترفض خطة نتنياهو

يذكر أن الرئاسة الفلسطينية، ردت على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدةً أن قطاع غزة لن تكون إلا جزءً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح: «لن تنجح إسرائيل في محاولاتها لتغيير الواقع الجغرافي والديموجرافي في قطاع غزة».

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

وأشارت، إلى أنه على العالم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة حتى يحل الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت، أن الهدف من خطة نتنياهو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وكشف نتنياهو تفاصيل خطته الجديدة لقطاع غزة، حيث أكد أنّ غزة سيديرها مسؤولين محليين - أي فلسطينيين - لديهم خبرة إدارية وغير مرتبطين بدول أو كيانات، في ظل محافظة دولة الاحتلال الإسرائيلي على حرية عملياتها العسكرية في غزة، وإقامة منطقة عازلة، تفصل بين مستوطنات غلاف غزة وقطاع غزة.