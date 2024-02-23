Stable Diffusion 3 مولد صور جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت Stability AI، الشركة الناشئة التي تقف وراء Stable Diffusion، وهي الأداة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور من المطالبات النصية، عن Stable Diffusion 3، وهو نموذج من الجيل التالي، يوم الخميس.

ادعى Stability AI أن النموذج الجديد، الذي لم يتوفر على نطاق واسع حتى الآن، يعمل على تحسين جودة الصورة، ويعمل بشكل أفضل مع المطالبات التي تحتوي على مواضيع متعددة، ويمكنه الحصول على نص أكثر دقة كجزء من الصورة التي تم إنشاؤها، وهو أمر لم تكن نماذج Stable Diffusion السابقة رائعة في.

نشر الرئيس التنفيذي لشركة Stability AI عماد مسجد بعض الأمثلة على ذلك على X.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف OpenAI، أكبر منافس لـ Stability AI، عن Sora، وهو نموذج جديد تمامًا للذكاء الاصطناعي قادر على إنشاء مقاطع فيديو شبه واقعية وعالية الوضوح من خلال مطالبات نصية بسيطة. وأثار تطبيق Sora، الذي لم يكن متاحًا لعامة الناس حتى الآن، مخاوف بشأن قدرته على إنشاء لقطات مزيفة تبدو واقعية. وقالت OpenAI إنها تعمل مع خبراء في مجال المعلومات الخاطئة والمحتوى الذي يحض على الكراهية لاختبار الأداة قبل إتاحتها على نطاق واسع. وقالت شركة Stability AI إنها تفعل الشيء نفسه. وكتبت الشركة في منشور بالمدونة على موقعها على الإنترنت: "لقد اتخذنا ونستمر في اتخاذ خطوات معقولة لمنع إساءة استخدام Stable Diffusion 3 من قبل الجهات الفاعلة السيئة". "من خلال التعاون المستمر مع الباحثين والخبراء ومجتمعنا، نتوقع المزيد من الابتكار بنزاهة مع اقترابنا من الإصدار العام للنموذج."

ليس من الواضح متى سيتم إصدار Stable Diffusion 3 للجمهور، ولكن حتى ذلك الحين، يمكن لأي شخص مهتم الانضمام إلى قائمة الانتظار.