Reddit ترخص محتواها لجوجل للمساعدة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

أعلنت الشركتان أن جوجل أبرمت صفقة مع Reddit ستسمح لصانع محرك البحث بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به على كتالوج Reddit الضخم للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون. وبموجب هذا الترتيب، ستحصل جوجل على حق الوصول إلى Reddit's Data API، مما سيساعد الشركة على "فهم أفضل" لمحتوى الموقع.

توفر الصفقة أيضًا لشركة Google مصدرًا قيمًا للمحتوى الذي يمكنها استخدامه لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وقالت الشركة في بيان: "سيكون لدى جوجل الآن وصول فعال ومنظم إلى المعلومات الأحدث، بالإضافة إلى الإشارات المحسنة التي ستساعدنا على فهم محتوى Reddit بشكل أفضل وعرضه والتدريب عليه واستخدامه بطريقة أكثر دقة وملاءمة".

أصبح الوصول إلى بيانات Reddit مشكلة ساخنة في العام الماضي عندما أعلنت الشركة أنها ستبدأ في فرض رسوم على المطورين مقابل استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها. أدت التغييرات إلى إغلاق العديد من عملاء Reddit التابعين لجهات خارجية، واحتجاجًا على مستوى الموقع حيث "أظلمت" الآلاف من subreddits مؤقتًا. برر موقع Reddit هذه التغييرات، جزئيًا، بالقول إن شركات الذكاء الاصطناعي الكبيرة كانت تقوم بإلغاء بياناتها دون الدفع. في بيان، أشار Reddit إلى أن الترتيب الجديد مع Google "لا يغير شروط Reddit Data API أو شروط المطورين" وأن "الوصول إلى API يظل مجانيًا للاستخدام غير التجاري".

وتأتي الصفقة في الوقت الذي من المتوقع أن يتم فيه طرح Reddit للاكتتاب العام في الأسابيع المقبلة. ولم تكشف جوجل ولا ريديت عن شروط الترتيب بينهما، لكن بلومبرج ذكرت الأسبوع الماضي أن ريديت أبرمت صفقة ترخيص مع "شركة كبيرة للذكاء الاصطناعي" بقيمة "حوالي 60 مليون دولار" سنويًا. وأكدت رويترز هذا المبلغ أيضًا، وكانت أول من أبلغ عن تورط جوجل.