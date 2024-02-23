لعبة القتال Project L تحمل عنوان 2XKO رسميًا

لقد مرت بضعة أشهر كبيرة على ظهور ألعاب القتال بين أمثال Mortal Kombat 1 وStreet Fighter 6 وTekken 8. هناك لاعب رئيسي محتمل آخر يجلس في مركز الجناح، بينما تستعد شركة Riot لدخول المعركة. قدم الناشر تحديثًا حول Project L، وهو البرنامج العرضي الذي طال انتظاره من League of Legends والذي أعلن عنه في عام 2019. والآن تحمل لعبة القتال اسمًا رسميًا: 2XKO.

لنكن صادقين، هذا اسم كريه الرائحة حقًا، ولن ينطق عن اللسان تمامًا. اقترح بعض أولئك الذين علقوا على مقطع فيديو على YouTube أعلنت فيه شركة Riot أن "Double KO" كان من الممكن أن يكون أفضل. من الصعب أن نختلف.

الاسم مشتق من تنسيق 2XKO. إنها لعبة قتال مبنية على علامة 2 ضد 2، مستوحاة من فكرة شاعتها سلسلة Marvel vs.Capcom. يمكنك اللعب بمفردك أو، بلمسة لطيفة، تجنيد صديق ليكون شريكك في العلامة ومحاربة ثنائي آخر. تقول شركة Riot أيضًا أن 2XKO ستحتوي على عناصر تحكم وآليات مبسطة لمساعدة اللاعبين على القفز، لكنها تشير إلى أنه سيكون هناك "مستوى عالٍ من العمق والإتقان".

في العرض التشويقي للعبة، تبدو 2XKO قوية جدًا. يبدو أنها تتمتع بمستوى العلامة التجارية لشركة Riot من حيث الرسوم المتحركة السلسة والمظهر المتميز والملفت للنظر لكل شخصية من شخصيات LoL. إنه مجرد أمر مؤسف بشأن هذا الاسم.



تخطط شركة Riot لإصدار 2XKO على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 5 وXbox Series X/S في عام 2025. وكما هو الحال مع ألقابها الأخرى، ستكون 2XKO لعبة مجانية.

سيقوم الناشر بإعداد عروض توضيحية في أحداث ألعاب القتال طوال هذا العام، بدءًا من Evo Japan في أبريل. وتأمل شركة Riot أيضًا في إجراء اختبارات اللعب في المنزل، ويمكنك الاشتراك في موقع اللعبة على الويب.