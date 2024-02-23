Sony تدعم الكمبيوتر الشخصي الرسمي لجهاز PS VR2

تتطلع شركة Sony إلى جعل أحدث سماعات الواقع الافتراضي الخاصة بـ PlayStation أكثر فائدة من خلال السماح للأشخاص بتشغيل ألعاب الكمبيوتر عليها.

قالت الشركة إنها "تختبر حاليًا قدرة لاعبي PS VR2 على الوصول إلى ألعاب إضافية على الكمبيوتر الشخصي لتقديم المزيد من تنوع الألعاب بالإضافة إلى عناوين PS VR2 المتوفرة من خلال PS5."

وتأمل شركة Sony في طرح دعم الكمبيوتر الشخصي لـ PS VR2 في وقت لاحق من هذا العام، وقالت إنها تترقب المزيد من التحديثات.

يعد الدعم الرسمي للكمبيوتر الشخصي أمرًا يأمله العديد من المتحمسين، نظرًا لأن PS VR2، في معظمها، عبارة عن سماعة رأس رائعة للواقع الافتراضي. يعمل المعدّلون على إيجاد طرق لجعل الجهاز يعمل مع أمثال SteamVR، لكن الدعم الرسمي سيجعل الأمور أسهل بكثير.

على الرغم من إعلان شركة Sony عن خطط دعم الكمبيوتر الشخصي في منشور بالمدونة يوضح بالتفصيل بعض العناوين الموجودة في طريقها إلى PS VR2 على PS5، فمن الصعب القول بأن سماعة الرأس لديها مكتبة قوية بشكل خاص من الألعاب في الوضع الحالي. أصدرت شركة Sony نفسها ثلاث تجارب VR فقط للمنصة منذ ظهورها لأول مرة قبل عام. في الواقع، لم تعلن الشركة عن أي ألعاب مستقبلية للطرف الأول لجهاز PS VR2. يؤدي عدم التوافق مع الإصدارات السابقة مع عناوين PS VR إلى تقييد مكتبة سماعات الرأس الحالية أيضًا.

بعض المطورين البارزين أيضًا لديهم مخاوف بشأن إنشاء إصدارات PS VR2 لمشاريعهم. يقول الاستوديو الذي يحمل اسمه والذي يقف خلف مساحة الواقع الافتراضي الاجتماعية الشهيرة Rec Room إن نقل اللعبة إلى PS VR2 سيكون مكلفًا للغاية.

لذا، فإن تمكين الأشخاص من استخدام PS VR2 بسهولة أكبر لتجارب الواقع الافتراضي على الكمبيوتر الشخصي يعد فكرة ذكية. سيكون بمقدورهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الألعاب، بما في ذلك الألعاب الكبيرة مثل Half Life: Alyx، على سماعة رأس تحتوي على شاشات OLED مزدوجة ممتازة. يمكن أن يساعد ذلك شركة Sony في تحويل المزيد من وحدات PS VR2. كما أنه يمنح شركة Sony المزيد من الأسباب لإصدار Horizon: Call of the Mountain على جهاز الكمبيوتر بحيث تكون سلسلة Horizon بأكملها متاحة على تلك المنصة.

وفي الوقت نفسه، إذا قامت Sony بتمكين دعم سطح المكتب الافتراضي، فهناك احتمال أن يتمكن مستخدمو PS VR2 من الوصول إلى Xbox Cloud Gaming من خلال متصفح الويب. لن يكون هذا شيئا؟