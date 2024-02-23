NVIDIA تختبر تطبيق يوحد تجربة GeForce ولوحة التحكم

تختبر NVIDIA تطبيقًا موحدًا جديدًا يتيح للمستخدمين ضبط إعدادات وحدة معالجة الرسومات وتثبيت البرامج وضبط اللعب، كل ذلك من نفس المكان. حاليًا، يتعين عليك الوصول إلى تطبيق لوحة التحكم القديم وإجراء بعض عمليات البحث في القائمة الثقيلة للقيام بأشياء مثل تكوين G-Sync. يوجد أيضًا تطبيق "سهل الاستخدام" منفصل تمامًا يسمى GeForce Experience لإجراء تعديلات GPU الأساسية وتحديثات برنامج التشغيل والإعدادات السريعة. لذا فإن هذا يدمج شيئين مختلفين في شيء واحد.

يعد تطبيق NVIDIA الذي يحمل الاسم المناسب مجرد إصدار تجريبي في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنه يفعل الكثير. يمكنك استخدامه لتحديث برامج التشغيل واكتشاف وتثبيت التطبيقات المستقلة مثل GeForce Now وإجراء جميع أنواع تعديلات GPU. ولتبسيط الأمور بشكل أكبر لمحبي ألعاب الكمبيوتر، يمكنك أيضًا استخدامها لضبط إعدادات اللعبة وإعدادات برنامج التشغيل. إنه إلى حد كبير متجر شامل.

هناك تراكب مُعاد تصميمه داخل اللعبة لتسهيل الوصول إلى أدوات التسجيل ومراقبة الأداء. يتيح لك التراكب أيضًا تطبيق مرشحات اللعب المختلفة، بما في ذلك المرشحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتاحة لمستخدمي GeForce RTX. يبدو أن التطبيق يستهدف بشكل مباشر أولئك الذين يرفضون التعقيد الملحوظ لألعاب الكمبيوتر. يمكنك أيضًا استخدامه لاسترداد الحزم والمكافآت والاشتراك في الميزات التجريبية وإمكانيات RTX الجديدة.

عند الحديث عن إمكانيات RTX الجديدة، يتيح التطبيق للمستخدمين تجربة أداة الريمكس الجديدة بسهولة والتي تضيف أنسجة مطورة محسنة بالذكاء الاصطناعي إلى الألعاب القديمة. تحصل لعبة Half Life 2 الشهيرة على نسخة RTX remaster غير رسمية بفضل هذه التقنية. سيتمكن التطبيق أيضًا من الوصول إلى ميزة جديدة تسمى RTX Dynamic Vibrance والتي تعمل على تعزيز الوضوح البصري وتحسين ميزة Digital Vibrance الحالية الموجودة في تطبيق لوحة التحكم الحالي.

للاحتفال بهذا الإصدار التجريبي، كشفت NVIDIA عن برنامج تشغيل جديد جاهز للعبة صياغة البقاء Nightingale. يعمل برنامج التشغيل هذا على تحسين اللعبة باستخدام DLSS 3 ويضيف تقنية تقليل زمن الوصول Reflex الخاصة بالشركة. أما بالنسبة للنسخة التجريبية، فهي متاحة للتحميل الآن. لذا تفضل وجربها.