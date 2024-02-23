PlayStation يدعم تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور

لن يتعين عليك كتابة كلمة المرور الخاصة بك في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حساب PlayStation الخاص بك بعد الآن. أطلقت شركة Sony Interactive Entertainment (SIE) دعم مفتاح المرور لحسابات PlayStation، مما يعني أنه يمكنك ببساطة تسجيل الدخول من خلال جهازك المحمول أو الكمبيوتر واستخدام طريقة إلغاء قفل الشاشة لتسجيل الدخول. إذا كنت تستخدم رقم التعريف الشخصي أو بصمة إصبعك أو وجهك لفتح القفل هاتفك، على سبيل المثال، فهذه هي الطريقة التي ستتمكن بها أيضًا من الدخول إلى حساب PlayStation الخاص بك. على سطح المكتب، تمكنا بسهولة من ربط حسابنا بـ 1Password واستخدام إمكانية مفتاح المرور الخاص به.

وتتطرق الشركة في صفحتها الرسمية للتحديث إلى فوائد استخدام مفاتيح المرور، مثل تقليل ثغرة الحساب. لا يمكن إعادة استخدام مفاتيح المرور أو التخلي عنها، سواء كان ذلك عن غير قصد أو عن قصد كما توضح SIE، مما يجعلها مقاومة للتصيد الاحتيالي وانتهاكات البيانات.

لإعداد مفتاح مرور، ما عليك سوى الانتقال إلى "الأمان" ضمن "إدارة الحساب". هناك، يمكنك تفعيل الخيار وإنشاء مفتاح مرور باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. وتحذر الشركة من أن بعض مفاتيح أمان الأجهزة قد تسبب مشكلات، وقد يكون من الأفضل استخدام مفاتيح المرور المتزامنة على الأجهزة المحمولة بدلاً من ذلك. كما تحذر أيضًا من استخدام رموز PIN للجوال كمفاتيح مرور على نظام Android، وتوصي باستخدام iCloud Keychain وGoogle Password Manager و1Password وDashlane كموفر لمفتاح المرور. بعد إعداد الخيار، سيُطلب منك استخدام مفتاح المرور الخاص بك عندما تحتاج إلى تسجيل الدخول على جهاز PlayStation 5 أو جهاز PlayStation 4. يمكنك إلغاء تنشيط الخيار في أي وقت، إذا كنت تريد العودة إلى تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور.