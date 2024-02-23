إنتل تصنع شريحة Microsoft المخصصة القادمة

لقد حصل قسم Foundry الجديد نسبيًا في Intel - والذي كان يُعرف سابقًا باسم Intel Foundry Services حتى وقت سابق من اليوم - على طلبية ملحوظة من اسم كبير. وفقًا لبلومبرج وصحيفة وول ستريت جورنال، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا أن شركته ستستفيد من أحدث عملية تصنيع 18A (1.8 نانومتر) من إنتل لتصميم شرائح داخلية قادمة. ولكن بالنظر إلى خارطة طريق عملية إنتل، فهذا يعني أننا على الأرجح لن نرى شريحة مايكروسوفت الجديدة حتى عام 2025.

في حين لم تكشف أي من الشركتين عن طبيعة السيليكون المذكور، فقد كشفت Microsoft النقاب عن معالج Azure Maia AI Accelerator ورقائق خادم Azure Cobalt 100 CPU المصممة خصيصًا في نوفمبر الماضي، مع توقع طرحها في وقت ما "مبكرًا" هذا العام لتعزيز خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. يعتمد Cobalt 100 على بنية Arm، ويصادف أن Intel تعمل على تحسين عملية 18A لتصميمات Arm منذ أبريل من العام الماضي (حتى أنها أصبحت مستثمرًا في Arm لاحقًا)، لذلك هناك فرصة جيدة أن يؤدي هذا التعاون إلى وحدة المعالجة المركزية Cobalt من الجيل التالي.

بالإضافة إلى تحسينات الكفاءة المعتادة مع انخفاض حجم العقدة، تقدم Intel 18A أيضًا "أول حل للطاقة الخلفية في الصناعة" والذي، وفقًا لـ IEEE's Spectrum، يفصل طبقة ربط الطاقة عن طبقة ربط البيانات في الأعلى، وينقل الطبقة الأولى إلى تحت ركيزة السيليكون - كما يوحي الاسم. من الواضح أن هذا يسمح بتحسين تنظيم الجهد الكهربي وانخفاض المقاومة، مما يؤدي بدوره إلى تمكين منطق أسرع واستهلاك أقل للطاقة، خاصة عند تطبيقه على التراص ثلاثي الأبعاد.

تم الإعلان عن خريطة الطريق لتكنولوجيا العمليات الموسعة من Intel خلال Intel Foundry Direct Connect، وهي تضيف Intel 14A إلى خطة العقد الرائدة للشركة، بالإضافة إلى العديد من تطورات العقد المتخصصة وقدرات تجميع واختبار نظام Intel Foundry المتقدم الجديدة. وأكدت إنتل أيضًا أن خارطة الطريق الطموحة للعملية المكونة من خمس عقد في أربع سنوات لا تزال تسير على المسار الصحيح وستقدم أول حل للطاقة الخلفية في الصناعة.



في الإفصاح عن أرباح الربع الرابع لشركة Intel، أكد الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر أنه "من المتوقع أن يحقق 18A الاستعداد للتصنيع في النصف الثاني من عام 24". وبالنظر إلى أن معالجات إنتل المستندة إلى 18A - "Clearwater Forest" للخوادم و"Panther Lake" للعملاء - لن تصل حتى عام 2025، فمن المحتمل أن يكون إطارًا زمنيًا مشابهًا لشريحة Microsoft التالية.

في حدث إنتل في وقت سابق من اليوم، شارك المدير التنفيذي خارطة طريق موسعة لتقنية معالجة Intel Foundry، والتي تتميز بعقدة 14A (1.4 نانومتر) جديدة تم تمكينها بواسطة نظام الطباعة الحجرية "High-NA EUV" (فتحة رقمية عالية فوق البنفسجية القصوى) من ASML. وفقًا لـ AnandTech، قد تساعد هذه القفزة البالغة 14A شركة Intel على اللحاق بالركب بعد اعتمادها المتأخر لـ EUV لعقدة Intel 4 (7nm)، على الرغم من أن إنتاج المخاطر لن يحدث حتى نهاية عام 2026.

Intel Foundry هي من بنات أفكار Gelsinger، الذي أطلق هذا القسم مباشرة بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي في فبراير 2021، كجزء من خطته الطموحة لوضع Intel في مواجهة أمثال TSMC وSamsung في سوق تصنيع الرقائق التعاقدية. قبل مايكروسوفت، كانت قائمة عملاء Intel Foundry تشمل بالفعل MediaTek وQualcomm وAmazon. ولا تزال الشركة تهدف إلى أن تصبح "ثاني أكبر مسبك خارجي بحلول عام 2030" من حيث إيرادات التصنيع، وهو ما تعتقد أنه يمكن تحقيقه في وقت مبكر من هذا العام.