موعد قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي للموسح الحالي بعد انتهاء منافسات دور الـ32 من المسابقة القارية.

وتأهلت إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي الفرق التالية، ليفربول ووست هام يونايتد وبرايتون من انجلترا وميلان وروما وأتالانتا من إيطاليا وبنفيكا وسبورتينج لشبونة من البرتغال وباير ليفركوزن وفرايبورج من ألمانيا وسلافيا براج وسبارتا براجا من التشيك ورينجرز الاسكتلندي و فياريال الإسباني وكاراباخ أغدام الأذربيجاني ومارسيليا الفرنسي.

موعد قرعة دور 16 بالدوري الأوروبي

تنطلق مراسم قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة وستبث على شبكة قنوات بي إن سبورت، والقناة الإخبارية المفتوحة، وعبر موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي.