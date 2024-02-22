منتخب ناشئات الطائرة يهزم النمسا في افتتاح مبارياته ببطولة إيطاليا الدولية الشتوية

نجح المنتخب الوطني للناشئات للكرة الطائرة في تحقيق الفوز على نظيره النمسا، في افتتاح مبارياته ببطولة إيطاليا الدولية الشتوية بمدينة فينسيا الإيطالية في الفترة من 22 فبراير إلى 25 من الشهر ذاته، والتي تعد من أقوى البطولات الأوروبية من حيث قوة المنتخبات المشاركة وضخامة التنظيم.

ويشارك في البطولة، المنتخبات المصرية للكرة الطائرة للناشئين أولاد وبنات تحت 17 سنة ، للعام الثاني على التوالي، وبمشاركة المنتخبات القومية الأساسية لدول إيطاليا وألمانيا واليابان و النمسا وكرواتيا والتشيك

وسلوفاكيا وأوزباكستان.

وافتتح المنتخب المصري للناشئات البطولة بالفوز على منتخب النمسا 2/0 بأشواط 25/17 و25/14 بينما خسر المنتخب المصري للناشئين بصعوبة، مباراته مع المنتخب الياباني بنتيجة 2/0 بأشواط 25/22 و 30/28.

وتواصل المنتخبات المصرية غدًا مشاركتها في البطولة وسط إصرار الجميع على الفوز بالبطولة استكمالًا لمسيرة إنجازات المنتخبات القومية المصرية في ظل دعم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر.

ويرأس البعثة في إيطاليا

الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد .

وتضم قائمة الناشئين كلًا من: زياد محمد و أحمد عبد البار و مهند محمد ربيع و أحمد يوسف و محمد نصر و حمزة ياسين ومعتز أحمد و مصطفى شريف و زياد محمد و خالد محمود و إبراهيم أحمد و فادي محمود و مروان محمد و الحبيب إبراهيم.

بينما تضم قائمة الناشئات كلًا من: ملك وائل و زينة أحمد و نور حمدي و ريتاج هشام وجميلة محمد و هنا كريم و هدى أحمد

وردينة أحمد و ملك سامح و جودب محمد و سلمى سامح و لوجين أحمد و عالية محمد و رايان محمد شوقب و فريدة أيمن عبد الستار .

و يشارك كلا المنتخبين في هذه البطولة استعدادًا لبطولة العالم شهر يونيو المقبل و التي لم يتم تحديد مكانها حتى الآن.