موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

يستأنف فريق الزمالك مبارياته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك عندما يلاقي نظيره أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويبحث الزمالك عن مواصلة نتائجه الإيجابية في الكونفدرالية بحصد نقاط المباراة الثلاثة وحسم صدارة المجموعة الثانية في البطولة، كما يرغب جوزيه جوميز لتحقيق فوزه الأول مع القلعة البيضاء، عقب توليه المهمة خلفًا لـ معتمد جمال.

وينفرد الزمالك بصدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مباراة، بينما يأتي فريق أبو سليم في المركز الثاني بـ9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم

تنطلق مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، مساء الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية ، الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات البطولات الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة bein sports premium.