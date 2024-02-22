طريقة عمل أرز بخاري باللحم والزبيب| السر في التوابل

أرز بخاري باللحم والزبيب من الوصفات التي تميزت بها الدول العربية، وتعتمد على مزيج التوابل اللذيذ مع اللحم جيد التسوية والأرز والزبيب، وفيما يلي نقدم لك طريقة التحضير.





رز بخاري باللحم

طريقة عمل أرز بخاري باللحم والزبيب

المقادير

- توابل صحيحة :

ورق غار : حسب الرغبة

القرنفل : حسب الرغبة

القرفة : عود

نجمة يانسون : حسب الرغبة

حبهان : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة (حبّ)

الكزبرة : حسب الرغبة (حبّ)

ملح : حسب الرغبة

- بهارات الأرز :

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

الكاري : حسب الرغبة

الكمون : حسب الرغبة

الكركم : حسب الرغبة

- اللحم : 500 جرام

- الماء : حسب الحاجة (لسلق اللحم)

- أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع نصف ساعة)

- البطاطا : 2 حبة (مقطعة إلى مكعبات متوسطة / اختياري)

- الجزر : 1 حبة (مقطع إلى أعواد متوسطة)

- كاجو : ربع كوب

- زبيب : ربع كوب

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

نغسل اللحم جيداً، ثم نضعه في طنجرة الضغط، ونضيف إليه كمية وفيرة من الماء تغطي اللحم وتكفي لطبخ الأرز، ونتركه على نار عالية حتى يغلي، ونزيل طبقة الزفرة عنه.

نضيف البهارات الصحيحة من دون الملح (الكميات بحسب الرغبة)، ونغلق الطنجرة بإحكام، ونتركها على نار هادئة جداً مدة ساعة إلى ساعة ونصف الساعة بحسب نوع وكمية اللحم، وبعدما ينضج نضيف الملح بحسب المذاق.

في هذه الأثناء، في طنجرة على النار، نضع الزيت النباتي ونحمر فيه الكاجو ونرفعه على جنب، وفي الزيت نفسه نحمر الزبيب ونضعه جانباً، ومن ثم نضيف الجزر والبطاطا معاً ونقلبهما حتى يأخذا لوناً، ثم نضيف إليهما صلصة الطماطم ونشوحهما قليلاً، ثم نضيف البهارات والأرز، ونقلب، ثم نسكب عليهما 3 أكواب من مرق اللحم أو ما يغطي الأرز بسنتيمتر واحد تقريباً، ونتذوق الملح، فإذا احتاج إلى زيادة يمكن إضافة القليل، وعندما يغلي نهدئ النار ونغطي الأرز.

قبل أن ينشف ماء الأرز، نضع الزبيب على الوجه ونغطيه حتى ينضج ويأخذ تقريباً ربع ساعة.

يمكن أن نحمر اللحم في الفرن (اختياري).

في وعاء التقديم، نضع الأرز ونترك الزبيب على الوجه، ثم نضيف الكاجو المحمر وقطع اللحم على الوجه.