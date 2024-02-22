الخميس 22 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري رجال الطائرة بتأهل سبورتنج وسموحة

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح فريقا سبورتنج وسموحة في التأهل إلى نصف نهائي دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023 / 2024.

جاء ذلك بعدما حسم كلا الفريقين نتيجة المباراة الفاصلة في دور الثمانية، حيث فاز سبورتنج على الاتحاد بنتيجة 3/0، فيما فاز سموحة على بتروجت بنتيجة 3/2، ليتأهلا بمجموع المباريات بنتيجة 2/1.

وبذلك يلحق الفريقان، بالأهلي والزمالك بعدما نجح القطبين في التأهل بعد تخطي إيسترن كومباني وطلائع الجيش على الترتيب بمجموع اللقاءات بنتيجة 2/0.

وبذلك يضرب سموحة موعدًا مع الزمالك في لقاء نصف النهائي، فيما يلتقي النادي الأهلي بنظيره سبورتنج في الدور ذاته.

يذكر أن مباريات الأمس شهدت فوز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3/2، وفوز الأهلي على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0، كما فاز سموحة على بتروجت بنتيجة 3/1، وفاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 3/2.

وشهدت لقاءات الجولة الأولى من دور الثمانية فوز الأهلي على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0، فيما فاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3/1.

وحقق سبورتنج الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/2، كما فاز بتروجت على سموحة بنتيجة 3/0.

يذكر أن مباريات دور الـ8 في الدوري للسيدات والرجال، تقام بنظام البلاي أوف 3.

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