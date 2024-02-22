إزالة التعديات على الطريق بحي شرق وغرب وديروط وأبوتيج

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة حملات الاشغالات ورفع وإزالة التعديات على حرم الطريق بالمراكز والأحياء دون توقف أو تهاون لضبط الشوارع والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية مشيرًا إلى العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام وتيسير حركة مرور السيارات والمارة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل بحي شرق وغرب ومركزي ديروط وأبوتيج خلال حملات بمشاركة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي غرب ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم ومسئولي الاشغالات والتراخيص والاشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات بالأحياء والمركز وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية كل في نطاق عمله حيث استهدفت تلك الحملات مناطق وشوارع كـ (النميس وتقسيم البترول وجودة الأسد ورياض، وميدان المجذوب، والجيش والقناطر وبورسعيد والعهد الجديد والصعايدة والجمهورية، وطريق "أسيوط/سوهاج" قبلي والطريق الزراعي "أسيوط/سوهاج" بحري)، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم ومنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.