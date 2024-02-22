وزير الاتصالات: نتعاون مع الشركات العالمية لبناء القدرات الرقمية

أعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعادته بعقد ملتقى IBM عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يتوافق مع استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التنمية الشاملة.

أوضح طلعت خلال بث مسجل في إطار احتفال شركة IBM بالعيد السبعين على تواجدها في مصر، أن الدولة أطلقت عدد من المبادرات لتطوير البنية التحتية وحوكمة البيانات كما تتعاون مع الشركات العالمية في العديد من المشروعات لدعم الشركات الناشئة وبناء القدرات الرقمية في أنحاء الجمهورية.

