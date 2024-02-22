تغريم الزمالك والإسماعيلي والحرمان من الجمهور بعد أحداث مباراة الفريقين بالدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري nile” وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النجو التالي

عقوبات مباراة مودرن فيوتشر و المقاولون العرب :

إيقاف أحمد مرعي إداري فريق مودرن فيوتشر أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه تقدر بـ20 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه حكم المباراة

عقوبات مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة :

إيقاف إيمانويل لاكي يانج لاعب فريق الجونة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 25 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

إيقاف أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات مباراة الداخلية وفاركو :

توقيع عقوبة مالية تقدر قيمتها بـ20 ألف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق في بداية الشوط الثاني مما أدى إلى تأخر بدء المباراة.

إيقاف محمود شكري إداري فريق الداخلية مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه حكم المباراة.

عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك :

توقيع عقوبة على نادي الإسماعيلي خوض المبارتين القادمتين بدون جمهور وغرامة مالية على النادي تقدر بـ100 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار السباب الجماعي للجماهير للمرة الثالثة.

حرمان جماهير نادي الزمالك وعددهم 2243 مشجع الحاضرون في مباراة الإسماعيلي من حضور مبارتين وتوقيع غرامة مالية على النادي وقدرها 50 ألف جنيه وذلك لكرار السباب الجماعي للجماهير للمرة الثانية.