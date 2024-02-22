قرة: استراتيجية مصر تساهم في تخفيض الانبعاثات ورفع كفاءة الطاقة

وقعت قرة إنرجي، الشركة المتخصصة في مجالات المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، بروتوكول تعاون جديد مع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، لإنشاء شركة مساهمة للتعاون في مجالات كفاءة الطاقة وخفض الإنبعاثات الكربونية في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والأنشطة الصناعية، واستعادة العوادم المهدرة وتوليد الطاقة المزدوجة.

قال المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة قرة إنرجي: "تعاوننا مع شركة سيدبك تعاون دائم ومشترك، يتماشى مع إستراتيجية الدولة في رفع كفاءة الطاقة وتخفيض الانبعاثات الحرارية، وتعد هذه الشراكة منفعة اقتصادية كما هي منفعة بيئية، حيث أصبحت مصر على طريق الحل وليست جزءا من المشكلة" وأكمل " شراكتنا مع سيدبك شراكة نتمنى لها النجاح والاستدامة في ظل التعاون الجدي والملتزم مما يجعلنا نبدأ في التنفيذ فوراً بعد اتمام الاتفاقية"، وعن الشراكات الجديدة التي تسعى قرة إنرجي إليها قال "يوجد سوق تنافسي قوي وواعد وهو ما يدعونا للتوسع والسعي لأن يكون هناك العديد من الشراكات الكبرى والتي سيتم الإعلان عنها في وقتها".

عبر المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) عن سعادته لهذا التعاون قائلًا: "فخورين بشراكتنا مع كيان رائد كشركة قرة لديها التزام عميق تجاه مشاريعها، ومطمئنين لكفاءة أداء قرة ومهارتها في تنفيذ مشاريعها".

بشراكة قرة إنرجي مع سيدبك سيكون هناك خطوات سريعة فشركة سيدي كرير للبتروكيماويات هي من الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات وتعتمد عليها الدولة كنموذج رائد مما يجعل مشاريعها قيد التنفيذ السريع"، وأكمل " ليست المرة الأولى في التعاون مع شركة سيدبك فلقد سبق ذلك مشروع بقيمة 16 مليون دولار تم توقيعه في منتصف العام الماضي وهو أول مشروع من نوعه بهذا الشكل وهذه الكيفية في القطاع كله"، وعن المشاريع القادمة لقرة إنرجي قال المهندس محمد مدحت "لدينا 8 مشروعات تعد للتنفيذ، بدأنا في واحدٍ منهم وهو الأول من نوعه ويتم بمتابعة معالي السيد وزير البترول، بجانب باقي المشاريع التي يتم تجهيزها وإعدادها الآن وأعتقد أن هذا العام سيكون حافلاً بمشاريع وشراكات قرة إنرجي".

ومن الجدير بالذكر أن قرة إنرجي تعمل منذ أكثر من 25 عام على توطين تكنولوجيا رفع كفاءة الطاقة بهدف تحقيق منافع بيئية واقتصادية وتخفيض الانبعاثات والبصمة الكربونية، فشركة قرة إنرجي شركة مساهمة مصرية متخصصة في تصميم وتنفيذ الحلول المستدامة لرفع كفاءة الطاقة في المجالات الآتية: استعادة الطاقة الحرارية المهدرة، وتوليد الطاقة الثلاثية، ووقف حرق واعادة استغلال غاز الشعلة بمواقع إنتاج البترول ومعامل التكرير، وحلول أخرى كثيرة من شأنها رفع كفاءة الطاقة.

كما أن قرة إنرجي نفذت حزمة مشروعات لتقليل الانبعاثات الكربونية لصالح شركات اخرى والاستفادة من الطاقات المهدرة وإعادة استغلالها لإنتاج طاقات اخرى، ومن أبرز مشروعاتها مشروع محطة الطاقة الثلاثية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، والتي تعتبر الاولى من نوعها في مصر وإفريقيا، وهدفها الرئيسي تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.