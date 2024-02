أمازون تطلق موسم عروض رمضان وتساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمستلزمات اليومية

أعلنت أمازون مصر عن موعد انطلاق موسم عروض رمضان المميز، حصرياً من منتصف الليل يوم 27 فبراير لأعضاء خدمة أمازون برايم، وابتداءً من منتصف الليل يوم 28 فبراير لجميع عملاء أمازون، ويستمر حتى 8 مارس، بعروض توفير تصل إلى 50% لدعم العملاء أثناء استعدادهم لشهر رمضان، وسيتمكن عملاء أمازون مصر من الاستفادة من مئات آلاف من العروض على علامات تجارية محلية وعالمية في أكثر من 30 فئة من المنتجات المختلفة من مواد غذائية وإلكترونيات وأزياء وأجهزة منزلية ومنتجات المطبخ ومستحضرات التجميل والعطور. بجانب عروض التخفيضات، يمكن للعملاء الاستمتاع بطرق أخرى للتوفير مع أمازون مصر خلال شهر رمضان حيث يمكن لعملاء أمازون مصر من حاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي الحصول على خصم إضافي بنسبة 10٪ بحد أقصى 150 جنيهًا مصريًا على منتجات مختارة، كما تقدم أمازون مصر طرق تقسيط مختلفة مثل خاصية "اشتري الآن وادفع لاحقا" بالتعاون معڤاليو وتقسيط بدون فوائد مع البنك التجاري الدولي وبنك مصر.

وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، تواصل أمازون مصر جهودها للسنة الثالثة على التوالي بتقديم كرتونة رمضان لعملائها والتي تحتوي على الاحتياجات اليومية الضرورية لهذا الشهر المبارك وبسعر حصري لأمازون مصر بقيمة 419 جنيهًا مصريًا، حيث يستطيع العملاء شراء كرتونة رمضان واختيار إرساله إلى منظمة خيرية أو أسرة محتاجة من اختيارهم قبل بدء شهر رمضان. ويتضمن كرتونة رمضان المواد الغذائية الأساسية مثل 2 كيلو الأرز و 800 جرام من المعكرونة وكيلو سكر، و700 جرام من الزبدة، بالإضافة إلى الفاصوليا والزيت والعدس والشاي من منتجات مثل الضحى، المطبخ، ليبتون، رويال، كنور، سندباد، والخير.

وسيحصل أعضاء برنامج عضوية برايم على إمكانية التسوق المبكر لعروض رمضان حصريًا ابتداء من يوم ٢٧ فبراير، للاستفادة من عروض التوفير قبل انطلاق عمليات البيع لكافة عملاء أمازون مصر، بالإضافة إلى الحصول على خصومات حصرية وخصومات إضافية من بعض البنوك للتوفير أكثر خلال التخفيضات مع شحن سريع ومجاني، فقط لأعضاء برنامج برايم. ويمكن للعملاء غير الأعضاء الاشتراك في برنامج عضوية برايم للاستفادة بمجموعة أخرى من المميزات تشمل خدمة “برايم فيديو" التي توفر باقة متميزة من الأعمال التلفزيونية والبرامج والأفلام مثل مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا وأعمال أمازون الأصلية مثل The Lord of the Rings: The Rings of Power ،The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel و Tom Clancy’s Jack Ryan.

وتتيح أمازون الاشتراك في عضوية برايم والحصول على فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوما علىwww.amazon.eg/prime ، ثم 29 جنيها مصريًا في الشهر بعد انتهاء الفترة التجريبية، أو اشتراك سنوي بـ249 جنيهًا مصريًا.