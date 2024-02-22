ضامن تتعاون مع مياه الشرب بالأقصر لدعم خدمات السداد الإلكتروني

أعلنت شركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية، الشركة المتخصصة في مجال الابتكار في صناعة الدفع الإلكتروني، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب بمحافظة الأقصر، وذلك لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني وتوفير طرق دفع متعددة.

وتم توقيع عقد الشراكة بحضور اللواء المهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الأقصر، والمهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة ضامن، بحضور قيادات الشركتين.

أكد اللواء المهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الأقصر، حرص الشركة على تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين، وذلك باستخدام ماكينات الدفع الإلكتروني التابعة لشركة ضامن.

وسوف تتوفر الخدمة على جميع ماكينات شركة ضامن في أنحاء الجمهورية، وتتميز هذه الماكينات بإمكانية إدخال القراءات والتحصيل، وتسمح للقارئ والمحصل بالتواجد أمام عداد المياه لتسجيل القراءة الصحيحة، مما يساعد في ضمان محاسبة المواطن على الاستهلاك الفعلي.

يأتي هذا التعاون تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو تسريع إجراءات التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.

ومن جانبه، أكد المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة ضامن، أن هذه الشراكة تأتي استنادًا إلى خبرة ونجاح شركة ضامن في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في جمهورية مصر العربية.

أضاف تهدف الشراكة إلى تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة في قطاع خدمات المياه، وتعكس التزام كل من "ضامن" ومياه الأقصر بتطوير البنية التحتية للسداد الإلكتروني وتحسين تجربة العملاء والمشتركين من خلال استخدام ماكينات "ضامن" للدفع الإلكتروني التي تتيح طباعة الفاتورة للعميل والدفع الجزئي للفاتورة، مما يضمن استمرارية العمل في جميع المواقع.

