SOKNA تعلن عن شراكات حصرية وخدمات جديدة

احتفلت شركة SOKNA ومقرها القاهرة حيث تقوم بتقديم خدمات جنائزية شاملة لتكريم حالات

الوفاة وتسهيل الإجراءات على العائلات، بتنظيم فعالية خاصة بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها.

ركزت هذه الفعالية على التأثير الإيجابي لـ SOKNA من خلال تنفيذ وإدارة أكثر من 5000 جنازة وتقديم الدعم لحوالي 300 ألف شخص حتى الآن.

كما أبرزت نمو عدد الشركات التي قامت بها مع المؤسسات والنقابات، مشيرة إلى التوسع فى الخدمات التي تقدمها الشركة من أجل تلبية احتياجات مختلف العائلات وسوق العمل.

وكان من ضمن الحضور عدد من السفراء الأجانب والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين ورجال الأعمال. كما حرض عدد من

العملاء السابقين لـ SOKNA وممثلي وسائل الإعلام. وقامت السفيرة ليونارا رويدا، سفرية دولة المكسيك بالقاهرة وواحدة من

المتحدثين الرئيسيين خلال الفعالية بالإعلان عن شراكة حصرية بين سفارة المكسيك وSOKNA لتقديم خدمات الشركة للبعثة الدبلوماسية وكافة مواطني المكسيك الوافدين إلى مصر.