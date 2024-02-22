شمال سيناء تنظم ندوة حول" الزواج المبكر للأطفال واخطار زواج القاصرات" بالعريش

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش، ندوة توعوية تحت عنوان " الزواج المبكر للأطفال واخطار زواج القاصرات"



وأكد خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء، أن الندوة تأتي ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة.



وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية، أن تلك الندوات تأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للحد من الزيادة السكانية بالتنسيق مع الجهات الشريكة وذات الصلة.



وأضافت أماني احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء، أن الندوة عقدت تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتعليمات من اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة لرصد وتحليل المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة.



وأشارت دعاء القلعجى مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش، إلى أن الندوة عقدت بحى ضاحية السلام بمدينة العريش وحاضر فيها سميه سعيد مسؤولة الإعلام بإدارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة، وفاء محمد اخصائي اعلام بالمجلس القومي للسكان بحضور اسماء عبد الحافظ، جميله الحسيني، أيه بشير مسؤولي وحدة السكان بالحي، ومصطفى مجاهد رئيس الحي وتحت اشراف اللواء اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، وبحضور جمهور كبير من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين.