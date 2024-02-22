ساس تختار ريدينجتون موزعا جديدا للشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا

أعلنت "ساس" الشركة الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، عن اختيارها "ريدينجتون" Redington الشركة الموزعة والمبتكرة للتكنولوجيا التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتكون شريك التوزيع الجديد لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا. وكانت "ساس" قد ضاعفت استراتيجيتها الخاصة بالشركاء في غضون الأشهر الأخيرة، وأعلنت عن تحولها إلى نموذج توزيع جديد للشركاء من مزودي حلولها (الموزعين) لضمان وصول برمجياتها المتطورة إلى المزيد من العملاء عبر مختلف الصناعات وشتى المناطق الجغرافية. وستوفر الاتفاقية الجديدة مع "ريدينجتون" لشركاء "ساس" المشمولين في هذه المناطق فرص الوصول إلى الموارد الموسعة لتحقيق المزيد من النتائج القيمة، ليس فقط في عملياتهم الخاصة، وإنما لعملائهم أيضاً ممن يسعون إلى تحقيق أقصى قدر من التأثير لبياناتهم بالاعتماد على حلول "ساس".

ويقول جون كاري، نائب رئيس القنوات العالمية في "ساس": "إننا نرى في شركائنا بمثابة محركات قوية لمواصلة نمونا بفضل قدراتهم على الابتكار. وفي الوقت الذي نعمل فيه لتنمية أعمالنا، فإننا نتطلع إلى تمكينهم من مواصلة النمو معنا. ومن شأن الشراكة التي توصلنا إليها مع "ريدينغتون" أن تساعدنا على مواصلة التوسع، وتزويد شركائنا بالمزيد من الأدوات وفرص النمو الإضافية بالتزامن مع جهودنا الهادفة إلى إيجاد الحلول المثالية للتحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها عملاؤنا، وذلك عن طريق الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات".

وبفضل انتشارها القوي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، تعمل شبكة "ريدينجتون" القوية، بما في ذلك 290 علامة تجارية عالمية، على ربط شركاء القنوات لضمان أعلى مستويات القيمة ودعم جهود التحول الرقمي. وتتوافق هذه الجهود بشكل جيد مع العديد من الحلول التي طورتها "ساس" الخاصة بالصناعة، بالإضافة إلى منصة (SAS® Viya®)، منصة البيانات السحابية والذكاء الاصطناعي الشاملة من "ساس". وستزود "ريدينغتون" أيضاً شركاء القنوات بالمبيعات داخل المنطقة ودعم مبادرات التمكين والتوظيف، بما في ذلك تنظيم ورش العمل التدريبية والبرامج المخصصة والخبرة التسويقية. وتضمن عروض الذكاء الاصطناعي والتحليلات وإدارة البيانات الديناميكية التي تقدمها "ساس"، إلى جانب المنظومة القوية لشركة "ريدينغتون"، أن تقدم للشركاء والعملاء مجموعة قوية لمساعدتهم على الابتكار ومواصلة النمو.

من جهته، قال دارشانا كوسجالاج، رئيس مجموعة حلول التكنولوجيا في "ريدينغتون لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا": "نقوم في "ريدينجتون" بإعادة رسم معالم المستقبل الرقمي، ويمكننا تحقيق ذلك عن طريق تمكين مجتمع القنوات ليصبح جهة موثوقة في مجال الاستشارات الرقمية، وتزويد الشركاء بالحلول والخدمات المتطورة من العلامات التجارية العالمية الرائدة التي ستدعم العملاء النهائيين في مساعيهم للتوصل إلى النتائج المنشودة في أعمالهم. إن المستقبل الرقمي الذي نساعد في بنائه سيتم تحديده من خلال زيادة الكفاءة وتعزيز تجارب العملاء وتحسين الربحية. ومن شأن تعاوننا مع "ساس" أن يضيف بعداً جديداً تماماً لتركيزنا على إعادة تصور المستقبل الرقمي. وستلعب هذه الشراكة دوراً مهماً في مساعدة "ريدينجتون" لدخول عالم التقنيات المهمة للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وتعزيز عروضنا المقدمة لقطاعات الصناعة الرئيسية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والحكومة والتصنيع. ومن خلال شبكتنا الموثوقة التي تركز على التحليلات من الشركاء عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فإننا نتطلع إلى الفرصة الكبيرة السانحة أمامنا في عالم البيانات والتحول القائم على الذكاء الاصطناعي".

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